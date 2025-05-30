Derya Uluğ'a Konserde Su Şişesi Fırlatıldı! Sahneye Devam Etti, “Kaleci Reflekslerim İyidir” Dedi

Derya Uluğ'a Şanlıurfa konserinde su şişesi fırlatıldı. Şarkıcı, kaleci refleksiyle kendini korudu ve sahneye devam etti.

Derya Uluğ'a Konserde Su Şişesi Fırlatıldı! Sahneye Devam Etti, “Kaleci Reflekslerim İyidir” Dedi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-05-2025 20:10

Derya Uluğ, Şanlıurfa konserinde şok bir olay yaşadı. Sahne performansı sırasında bir seyirci tarafından su şişesi fırlatılan ünlü şarkıcı, soğukkanlı tavrıyla dikkat çekti. O anları “1 kişi için sevenlerimi yalnız bırakamazdım. Ayrıca kaleci reflekslerim iyidir” diyerek esprili bir dille yorumladı.

Derya Uluğ Sahnede Soğukkanlılığını Korudu

Konserin coşkulu anlarında bir seyirci, sahneye su şişesi fırlattı. Şaşkınlık yaşayan Derya Uluğ, ani refleksiyle yüzünü koruyarak olası bir yaralanmayı engelledi. Şarkıcı, kısa sürede toparlanarak performansına hiç ara vermeden devam etti.

"Kaleci Reflekslerim İyidir" Sözüyle Gündem Oldu

Yaşanan olay sonrası sosyal medyada açıklama yapan Derya Uluğ, şu ifadeleri kullandı:
“1 kişi için sevenlerimi yalnız bırakamazdım. Ayrıca kaleci reflekslerim iyidir.”
Bu açıklama, hayranları tarafından alkışla karşılandı ve Uluğ’un profesyonelliği bir kez daha takdir topladı.

Murat Dalkılıç da Hedefteydi

Konserde Derya Uluğ’un ardından sahne alan Murat Dalkılıç da benzer bir durumla karşılaştı. Ona da su şişesi fırlatıldı. Şarkıcı duruma tepkisini sahneden şu sözlerle dile getirdi:
“Gerçekten giderim. Bu ne ya, çocuk oyunu gibi! Arkadaşlar ne yapıyoruz?”

Organizasyon Güvenliği Gündemde

Yaşanan bu olaylar sonrası gözler konser organizasyonlarının güvenlik önlemlerine çevrildi. Hem sanatçılar hem de seyirciler için gerekli önlemlerin artırılması çağrıları yapıldı.

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