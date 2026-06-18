Derya Uluğ, Asil Gök'ün Kahve İçtiği Anları Paylaştı

Türk pop müziğinin en üretken, en uyumlu ve uzun soluklu çiftlerinden Derya Uluğ ve Asil Gök aşklarını evlilik yoluna taşıyarak hayranlarına büyük bir mutluluk yaşattı. Hem profesyonel müzik kariyerlerinde hem de özel hayatlarında yıllardır omuz omuza yürüyen ünlü çift aile arasında gerçekleştirilen sade ve samimi bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan nişan kareleri ikilinin sevenleri tarafından tebrik yağmuruna tutuldu.

Derya Uluğ ile Asil Gök aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı. Uzun ilişkilerini evlilik yoluna taşıyan çift gündem oldu.

Tuzlu Kahve İmtihanı Başarıyla Geçti

Derya Uluğ, kız isteme töreninde Asil Gök'ün kahve içtiği anları paylaştı.



"Valla çok güzel olmuş." https://t.co/Z9wE0VlC3A pic.twitter.com/TI5fpx0ohq — Populicc (@populicc) June 17, 2026

Geleneksel kız isteme ritüellerinin eksiksiz uygulandığı törende gecenin en eğlenceli anları damat kahvesi ikramı sırasında yaşandı. Derya Uluğ'un ellerinden çıkan kahveyi tadan Asil Gök'ün o anlardaki sempatik tavırları ve verdiği tepki törene neşe kattı.

Derya Uluğ kız isteme töreninde Asil Gök'ün kahve içtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Geleneksel tuzlu kahve testine tabi tutulan başarılı müzisyen Asil Gök kahvesinden bir yudum aldıktan sonra kameralara gülümseyerek "Valla çok güzel olmuş" ifadelerini kullandı.