Derya Uluğ, Asil Gök'ün Kahve İçtiği Anları Paylaştı

Derya Uluğ ve müzisyen Asil Gök aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Asil Gök'ün damat kahvesi içtiği anlar sosyal medyada viral oldu.

Derya Uluğ, Asil Gök'ün Kahve İçtiği Anları Paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-06-2026 09:10

Türk pop müziğinin en üretken, en uyumlu ve uzun soluklu çiftlerinden Derya Uluğ ve Asil Gök aşklarını evlilik yoluna taşıyarak hayranlarına büyük bir mutluluk yaşattı. Hem profesyonel müzik kariyerlerinde hem de özel hayatlarında yıllardır omuz omuza yürüyen ünlü çift aile arasında gerçekleştirilen sade ve samimi bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan nişan kareleri ikilinin sevenleri tarafından tebrik yağmuruna tutuldu.

Derya Uluğ ile Asil Gök aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı. Uzun ilişkilerini evlilik yoluna taşıyan çift gündem oldu.

Tuzlu Kahve İmtihanı Başarıyla Geçti

Geleneksel kız isteme ritüellerinin eksiksiz uygulandığı törende gecenin en eğlenceli anları damat kahvesi ikramı sırasında yaşandı. Derya Uluğ'un ellerinden çıkan kahveyi tadan Asil Gök'ün o anlardaki sempatik tavırları ve verdiği tepki törene neşe kattı.

Derya Uluğ kız isteme töreninde Asil Gök'ün kahve içtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Geleneksel tuzlu kahve testine tabi tutulan başarılı müzisyen Asil Gök kahvesinden bir yudum aldıktan sonra kameralara gülümseyerek "Valla çok güzel olmuş" ifadelerini kullandı.

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