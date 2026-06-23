Derya Tuna'dan Gelini Yasemin Şefkatli'nin Pozlarına Nazar Boncuklu Jest!

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses'le 2021 yılında dünyaevine giren, mutlu evliliklerini ikiz bebekleriyle taçlandıran ünlü manken ve sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli ailesiyle çıktığı yaz tatilinden ilk kareleri paylaştı. Güzelliği ve fit görünümüyle plajın tozunu attıran Şefkatli'nin paylaşımlarına kayınvalidesi Derya Tuna'dan jet hızında destek geldi.

Ailesiyle birlikte tatile çıkan ünlü fenomen Yasemin Şefkatli'nin sosyal medyadan yayınladığı fotoğraflara kayınvalidesi Derya Tuna yorum yazdı. İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli 2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Tatlıses Ailesi Mavi Turda

İkiz çocuklarının doğumuyla birlikte günlerinin çoğunu bebeklerine ayıran ünlü çift yoğun geçen kış sezonunun ardından soluğu tatilde aldı. Sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri olan Yasemin Şefkatli çıktıkları lüks yatta ve berrak deniz kenarında çekilen peş peşe yaz pozlarını kişisel Instagram hesabından yayınladı.

Sosyal medyanın ünlü fenomenlerinden olan Yasemin Şefkatli yatta ve deniz kenarından yaz pozlarıyla magazinde yer aldı. Şefkatli'nin pozlarına ise beğeni ve yorum yağdı. İdo Tatlıses'in eşine kayınvalidesinden yorum da gecikmedi.

Kayınvalide Derya Tuna Dayanamadı

Güzelliğiyle takipçilerini büyüleyen ve binlerce övgü dolu mesaj alan Şefkatli'nin fotoğraflarına en dikkat çeken yorum ise İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna'dan geldi. Geliniyle aralarındaki samimiyet ve sevgi bağını her fırsatta dile getiren ünlü isim Şefkatli'nin bu göz kamaştıran tatil karelerinin altına kayıtsız kalamadı.

Ünlü ismin bu paylaşımın altına Derya Tuna "Canım" yorumunda bulunarak dikkatleri topladı. Tuna gelinine nazar boncukları da koymayı ihmal etmedi.