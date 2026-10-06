Derin Talu'dan Tartışma Yaratan Açıklamalar: "Tuvaletimde İstemiyorum!"

Sosyal medyadaki paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu yaptığı son açıklamalarla sosyal medyanın odağına yerleşti. Talu'nun non-binary bireyler ve tuvalet kullanımıyla ilgili sarf ettiği sert ve net ifadeler kısa sürede büyük bir tartışma dalgası yaratarak kamuoyunda ikiye bölünmelere yol açtı.

İlk Bakışta Kadın Gibi Görünmüyorsan Tuvaletime Girme

Derin Talu: "Non-binary diye bir şey yok. Kadın gibi görünmüyorsan kadınlar tuvaletine girme. Kendini kadın gibi hissediyor olabilirsin, ilk bakışta kadın gibi gözükmüyorsan girme. Öbür türlü ben seni erkek olarak görüyorum ve tuvaletimde istemiyorum." https://t.co/Vd5fNKA5zD — Populicc (@populicc) October 6, 2026

Gündem yaratacak çıkışlarıyla bilinen Derin Talu konuyla ilgili yaptığı açıklamada kimlik algısı ve toplumsal alanların kullanımı konusunda son derece net çizgiler çekti. Non-binary (ikili cinsiyet sisteminin dışındaki kimlikler) kavramını reddeden Talu, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Non-binary diye bir şey yok. Kadın gibi görünmüyorsan kadınlar tuvaletine girme. Kendini kadın gibi hissediyor olabilirsin ilk bakışta kadın gibi gözükmüyorsan girme. Öbür türlü ben seni erkek olarak görüyorum ve tuvaletimde istemiyorum."

Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı

Derin Talu'nun bu açıklamaları kısa süre içinde sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Bir kesim Talu'nun ifadelerini destekleyerek mahremiyet ve güvenlik vurgusu yaparken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve aktivist ise açıklamaları ayrıştırıcı ve transfobik bularak sert bir dille eleştirdi. Kısa sürede binlerce yorum alan sözler dijital dünyada geniş çaplı bir tartışma platformu oluşturdu.