Derin Talu'dan Şaşırtan Açıklama: Sevgili Adaylarından CV İstedi

Derin Talu, sevgili adaylarından CV istediği video ile sosyal medyada gündem oldu. Çalışmayan erkeklere olan tepkisini de dile getirdi.

Derin Talu'dan Şaşırtan Açıklama: Sevgili Adaylarından CV İstedi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-03-2025 12:04

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sevgili adaylarından CV istemesiyle büyük tartışma yarattı. Genç isim, video paylaşarak bir erkekte aradığı kriterleri sıralarken, "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazın" diyerek ilginç bir açıklama yaptı.

Derin Talu'nun Sevgili Adaylarından Beklentileri

Derin Talu, video paylaşımında, bir erkekte aradığı özellikleri açıkça dile getirdi. "Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Talu, "Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışmayan Erkeklere Tepki Gösterdi

Talu, sözlerinin devamında çalışmayan erkeklere karşı olan tepkisini de dile getirdi. "Çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar" diyerek, artık sadece çalışan erkeklerle birlikte olacağını belirtti.

Derin Talu'nun Video Paylaşımı Büyük İlgi Gördü

Derin Talu'nun bu video paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Özellikle Genç Talu'nun sevgili kriterleri üzerine yapılan yorumlar dikkat çekti. Talu'nun açıklamaları, genç yaşta olmasına rağmen yüksek standartlar ve güçlü bir duruş sergilemesiyle birçok kişiden olumlu ya da olumsuz geri dönüş aldı.

Haberin Videosu : Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun, sevgili adaylarından CV istediği video gündem oldu
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