Derin Mermerci'nin Tarihi Yalısına Yolcu Vapuru Çarptı: Dehşet Anları Kamerada!

Derin Mermerci'nin Kandilli'deki 200 yıllık tarihi yalısına yolcu vapuru çarptı. Çocuklarıyla dehşet anları yaşayan Mermerci "Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Derin Mermerci'nin Tarihi Yalısına Yolcu Vapuru Çarptı: Dehşet Anları Kamerada!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2026 09:27

İstanbul Boğazı'nın simge yapıları arasında yer alan ve cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci'nin Kandilli'deki tarihi yalısı dün gece korkunç bir kazaya sahne oldu. Boğaz turu yapan bir yolcu vapurunun kontrolden çıkarak yalıya çarpması büyük paniğe yol açtı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza sonrası Mermerci soluğu karakolda alırken olay magazin ve cemiyet kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Kontrolden Çıkan Vapur Önce Yata Ardından Rıhtıma Çarptı

Edinilen bilgiye göre olay Kandilli Sahili'nde gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul Boğazı'nda tur gerçekleştiren bir yolcu vapuru henüz belirlenemeyen bir nedenle dümen hakimiyetini kaybederek kıyıya doğru sürüklenmeye başladı.

Hızla sürüklenen dev vapur 200 yıllık tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nın önünde demirli bulunan lüks yata çarpmasının ardından yalının rıhtımına ve bahçesine çarparak durabildi.

"Çok Şükür Bin Şükür, Verilmiş Sadakamız Varmış"

Olay sırasında çocuklarıyla birlikte evde bulunan Derin Mermerci yaşadığı büyük şoku ve dehşet anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kazada yalının rıhtımı büyük hasar görürken çocuklarının da ciddi bir travma atlattığını belirten ünlü isim şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür bin şükür. 'Mala gelsin' dedikleri bu olsa gerek, verilmiş sadakamız varmış."

Yaşanan şok edici kazanın ardından emniyete giderek şikayetçi olan Mermerci yasal süreç başlattı.

"Yalı Hayatı Korkunç" Sözleri Yeniden Gündemde

Bu korkunç kaza Derin Mermerci'nin geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda sarf ettiği ezber bozan sözleri yeniden sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına taşıdı. Mermerci o röportajda yalı hayatı hakkında şu çarpıcı değerlendirmeyi yapmıştı:

"Bir kere yalı hayatı korkunç. Sürekli borular patlıyor sürekli evde bir sorun çıkıyor. Bugün yalı benim için resmen bela. Yalı, herkesin sandığı gibi bir şey değil. Tek avantajı, araba yerine tekneyle karşıya geçebilmek. Böylece İstanbul trafiğini atlatıyorsunuz."

Tarihi yalının rıhtımında büyük hasara neden olan kazayla ilgili incelemeler ve soruşturma sürerken, Mermerci ailesinin ve evdekilerin sağlık durumunun iyi olması sevenlerine derin bir "oh" çektirdi.

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