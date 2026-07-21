Derin Mermerci'den Şaşırtan İtiraf: "Çantamda Zikirmatiğim ve Tespihim Her Zaman Var!"

Cemiyet hayatının en stil sahibi ve stil ikonu isimlerinden biri olan Derin Mermerci, Emel Özuğur'un YouTube kanalında yayınlanan Yargısız programına konuk olarak özel hayatına inanç dünyasına ve lüks yaşamın perde arkasına dair ezber bozan açıklamalarda bulundu.

Her zaman şıklığı ve lifestyle yaşam tarzıyla magazin basınının odağında olan Mermerci çantasında taşıdığı manevi eşyalardan Boğaz'daki yalı yaşantısının zorluklarına kadar pek çok bilinmeyeni samimiyetle paylaştı.

"Çantamdan Zikirmatiği ve Tespihi Asla Eksik Etmem"

İnancı ve kişisel ritüelleri hakkında sorulan sorulara içtenlikle yanıt veren Derin Mermerci dışarıdan görünen hayatının ötesinde derin bir manevi dünyası olduğunu ifade etti.

"Benim Farklı Bir Dünyam Var"

Programda çantasını açarak eşyalarını gösteren Mermerci; "Kur'an-ı Kerim hep yanımdadır. Zikirmatiğim, tespihim, her şeyim var. Ben hep böyle gezen bir kızım zaten benim farklı bir dünyam var" dedi.

Çok Çektiği Esma-ül Hüsna'lar

Zikirmatikte hangi duaları tercih ettiği sorulduğunda ise güzel isimleri dilinden düşürmediğini belirterek; "Ya Fettah, Ya Rezzak... Çok çekerim" yanıtını verdi.

"Yalı Hayatı Korkunç Kimse İmrenmesin!"

Söz Boğaz'ın en görkemli yapılarından biri olan yalısındaki yaşantısına geldiğinde ise ezberleri yıkan Mermerci dışarıdan gıpta ile bakılan bu lüks yaşamın aslında ciddi zorluklar barındırdığını söyledi:

"Bir kere yalı hayatı korkunç. Habire borular patlıyor. Bugün yalı ne biliyor musunuz? Bela! Kimse imrenmesin..."

Merhum babası Mehmet Mermerci'nin 1989 yılında kendisi için bu yalıyı satın aldığını belirten ünlü isim "1992'de vefat etti, Allah rahmet eylesin. Mehmet Mermerci 'Ucuz mal alacak kadar zengin değilim' derdi ve öyle bir sistem kurmuştu ki yalıya..." sözleriyle babasını ve tarihi yapının bakım süreçlerini andı.

Gerek çantasındaki zikirmatiği gerekse yalı yaşamına dair samimi özeleştirileriyle dikkat çeken Derin Mermerci bu açıklamalarıyla hem magazin hem de dijital medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.