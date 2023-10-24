Derin Futbol'da Paris Hilton'un Bebeğiyle İlgili Tartışma Yaratan Yorumlar

Beyaz TV'nin Derin Futbol programında Paris Hilton'un bebeğine yönelik yapılan yorumlar sosyal medyada büyük yankı buldu. Hilton'un oğlu Phoenix'in fotoğrafı, bazı kişiler tarafından eleştiri konusu oldu.

Beyaz TV'nin popüler programı Derin Futbol, Paris Hilton'un bebeğinin görünümüne dair yapılan yorumlarla gündemde. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay, Paris Hilton'un bebeği ile Sinan Engin'in benzerliğine vurgu yaparak dalga geçilmesini içeriyor.

Paris Hilton Kimdir?

Paris Hilton, 2000'li yılların dikkat çeken isimlerinden biri. Yaşam tarzı, karıştığı olaylar ve skandallarla sık sık adından söz ettiren ünlü yıldız, geçmişte de benzer tepkilerle karşılaşmıştı. 2021'de Amerikalı yazar Carter Reum ile dünyaevine giren Hilton, taşıyıcı annelik yöntemiyle Phoenix isminde bir oğlan bebek sahibi oldu.

Bebeğin Fotoğrafı Nasıl Karşılandı?

Hilton, kısa bir süre önce oğlu Phoenix'in bir fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı. Fotoğrafta bebeğin kafasının büyüklüğü dikkatleri üzerine çekti ve birçok kişi tarafından eleştiriye maruz kaldı. Paris Hilton bu yorumlar karşısında sessiz kalmayarak yanıt verdi.

Derin Futbol Programındaki Yorumlar

Ancak, Beyaz TV'nin sevilen programı Derin Futbol'da, Hilton'un bebeğinin Sinan Engin'e benzetilmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.