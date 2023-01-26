  • 26 OCAK Perşembe 16:11
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Deren Talu: Kıskanıyor ama tadında bırakıyor

Deren Talu, paylaştığı cesur fotoğraflardan dolayı sevgilisi Baran Tınaz'ın kendisini kıskanıp, kıskanmadığı yönündeki sorulara, "Kıskanır ama tadında bırakıyor, tatlı kıskanma diyelim" şeklinde cevap verdi.

Deren Talu: Kıskanıyor ama tadında bırakıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-01-2023 14:53

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu önceki gün uzun süredir birlikte olduğu Baran Tınaz ile Bebek'te objektiflere yakalandı. Sevgilisine sarılarak magazin muhabirlerine poz veren Deren Talu'nun mutlu ve keyifli hali dikkatlerden kaçmadı.


Kahve içmek için dışarı çıktıklarını söyleyen Deren Talu, "Biraz kahve içelim biraz da gezelim istedik. Onun dışında her şey yolunda dizi ve sinema filmi teklifleri geliyor ama henüz yolun çok başındayım ve seçici olmaya çalışıyorum. Projeleri değerlendirirken anneme danışırım, çünkü o benim her şeyim ve rol modelim, onun düşünceleri benim için çok önemli" diyerek sorulara içtenlikle cevap verdi.

Son zamanlarda sosyal medyadaki cesur fotoğraflar paylaşan Deren Talu muhabirlerin "Baran Bey kıskanıyor mu?" şeklindeki soruya "Arkadaşlar paylaşımlarımda göze batacak bir durum yok ki… Baran, kıskanır ama tadında bırakıyor, tatlı kıskanma diyelim." diyerek cevap verdi.

 

Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın nikahından ilk fotoğraflar
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin büyüdü!
Benzer Haberler
Selin Ciğerci: Evet, anne oldum! Selin Ciğerci: Evet, anne oldum!
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin büyüdü! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin büyüdü!
ÇOK OKUNANLAR
Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu!
  • 20-01-2023 12:55

Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu!

Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!
  • 20-01-2023 15:22

Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!

Çağatay Ulusoy ile İlkin Tüfekçi'yi şapka ele verdi!
  • 21-01-2023 10:37

Çağatay Ulusoy ile İlkin Tüfekçi'yi şapka ele verdi!

Hilal Altınbilek kazaya karıştı
  • 19-01-2023 18:05

Hilal Altınbilek kazaya karıştı

Elçin Sangu mahkemelik oldu!
  • 24-01-2023 11:57

Elçin Sangu mahkemelik oldu!