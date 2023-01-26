Deren Talu: Kıskanıyor ama tadında bırakıyor

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu önceki gün uzun süredir birlikte olduğu Baran Tınaz ile Bebek'te objektiflere yakalandı. Sevgilisine sarılarak magazin muhabirlerine poz veren Deren Talu'nun mutlu ve keyifli hali dikkatlerden kaçmadı.





Kahve içmek için dışarı çıktıklarını söyleyen Deren Talu, "Biraz kahve içelim biraz da gezelim istedik. Onun dışında her şey yolunda dizi ve sinema filmi teklifleri geliyor ama henüz yolun çok başındayım ve seçici olmaya çalışıyorum. Projeleri değerlendirirken anneme danışırım, çünkü o benim her şeyim ve rol modelim, onun düşünceleri benim için çok önemli" diyerek sorulara içtenlikle cevap verdi.

Son zamanlarda sosyal medyadaki cesur fotoğraflar paylaşan Deren Talu muhabirlerin "Baran Bey kıskanıyor mu?" şeklindeki soruya "Arkadaşlar paylaşımlarımda göze batacak bir durum yok ki… Baran, kıskanır ama tadında bırakıyor, tatlı kıskanma diyelim." diyerek cevap verdi.