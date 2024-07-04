Deren Talu Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Bodrum'da kaldığı otelin plajında görüntülendi. Tatilin keyfini çıkaran Talu, önce denizde yüzdü, ardından güneşlenmek için şezlonguna geçti.

Deren Talu Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2024 12:26

Bir süredir Bodrum'da tatil yapan 27 yaşındaki Deren Talu, kaldığı otelin plajında objektiflere yansıdı. Leopar desenli bikinisiyle plajda tüm bakışları üzerine toplayan Talu, sıcak havadan bunalarak kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

Yüzdükten sonra güneşlenmek için şezlonguna yürüyen Deren Talu, denizden çıkıp kurulanarak güneşin keyfini çıkarmaya devam etti. Hem denizin hem de güneşin tadını çıkaran Talu, plajda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tatilin keyfini süren Deren Talu'nun, Bodrum'daki bu rahat ve keyifli anları, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük ilgi gördü.

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