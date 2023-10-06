Depremzede öğrencilerden lezzetli buluş! Sahilin incisi tescillendi

Hatay İskenderun'da bir meslek lisesi öğrencilerinin, Akdeniz bölgesinin simgesel meyvesi turunç ile hazırladığı çikolata, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'Sahilin İncisi' adıyla tescillendi.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan yüzyılın felaketinden en çok etkilenen illerimizden biri olan Hatay'da eğitim öğretim yeniden başladı. Hayatın normale dönmesi için büyük çaba sarf edilen Hatay'da öğrenciler okullarında lezzetli adımlar atmaya da başladı. Akdeniz bölgesi'nin en bilinen meyvelerinden biri olan turunç ile çikolatayı birleştiren İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri oldukça lezzetli bir reçete elde etti. Öğrenciler "Sahilin İncisi" ismini verdikleri bu çikolatanın tescilini de aldı.

Turunç, Çikolata ile Buluştu

İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, bölgenin öne çıkan ürünü turunçtan, öğretmenlerinin rehberliğinde bir çikolata hazırladılar. Bu özel çikolatanın ismini ise İskenderun'u yansıtan 'Sahilin İncisi' olarak belirlediler. Ve bu isimle çikolatalarını tescil ettirdiler.

Çikolatanın Arkasındaki Hikaye

Bölümün öğretmeni Neslihan Tuncer, turunçların reçel formunda ve içerisine eklenen fındık ile birlikte çikolata kaplamasıyla hazırlanan bu ürünün, öğrencilerin özgün bir ürün yaratma arzusundan doğduğunu belirtti. Tuncer, bu yenilikçi yaklaşımla hem turunçtan farklı bir lezzet elde edildiğini hem de bölgenin kendi özgün ürününe kavuştuğunu vurguladı.