Deprem Sonrası GSM Operatörleri Yine Çöktü! Armağan Çağlayan İsyan Etti

İstanbul depreminde GSM operatörleri çöktü. Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi: "25 yıldır hiçbir şey değişmemiş."

Deprem Sonrası GSM Operatörleri Yine Çöktü! Armağan Çağlayan İsyan Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-04-2025 12:31

23 Nisan 2025 İstanbul Depremi, yalnızca sarsıntı değil, iletişim krizini de beraberinde getirdi. GSM operatörleri çöktü, milyonlarca kişi yakınlarına ulaşamadı. Yapımcı Armağan Çağlayan, yaşanan bu iletişim kesintisine sert tepki gösterdi.

6.2'lik Depremin Ardından Hatlar Susturuldu

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresini derinden sarstı. Deprem sonrası oluşan panik, mobil iletişimdeki aksaklıkla birleşince vatandaşlar saatlerce sevdiklerine ulaşamadı.

Mobil hatlar, yine sınıfta kaldı. Sosyal medya adeta ihbar hattına dönüştü. On binlerce kişi, operatörlere tepki yağdırdı.

Armağan Çağlayan'dan Tepki: "25 Yıldır Değişen Bir Şey Yok!"

Yapımcı ve televizyoncu Armağan Çağlayan, yaşananlara tepkisini sosyal medya platformu X üzerinden dile getirdi. Çağlayan, geçmiş depremleri hatırlatarak operatörlere sert çıktı:

“99 depreminden bu yana 25 yıl geçmiş. Hatay depreminden bu yana 2 yıl. Ve GSM operatörlerinde hiçbir şey değişmemiş.”

Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Binlerce kişi Çağlayan’ın paylaşımını destekleyerek altyapı yetersizliğine isyan etti.

Altyapı Sorunu Tartışılıyor

Depremler sonrası yaşanan iletişim problemleri, operatörlerin afet yönetimi planlarının yetersiz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar, GSM şirketlerinden acil çözüm bekliyor.

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