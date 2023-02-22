Deprem haberini alan Survivor yarışmacıları gözyaşlarına boğuldu!

‘Yüzyılın felaketi’, 6 Şubat Pazartesi günü 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremle geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilimizde yıkıma yol açan depremlerde yaşanan binlerce can kaybı ülkemizi yasa boğdu. Dün akşam ise saat 20.04'te Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



YARIŞMACILAR DEPREMİ ÖĞRENDİ

İki haftalık aranın ardından dün akşam TV8'de yeni bölümü ekrana gelen 'Survivor 2023' yarışmasının sonunda, yarışmacıların depremi öğrendiği anlar yayınlandı.

“ZOR BİR DÖNEM YAŞIYORUZ”

Çekimleri Dominik'te gerçekleşen Survivor 2023'te, ada konseyinde bir araya gelen yarışmacılar, depremi öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

Acun Ilıcalı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli çok büyük bir deprem oldu. Ailelerinizle konuştuk. Yakın akrabalarınız arasında can kaybı yok. Ancak ülke olarak çok zor durumdayız. Çekimlere ara veriyoruz. Sizi evlere alacağız. Biz de elimizden geldiğince deprem bölgesine yardım etmeye çalışıyoruz. Zor bir dönemi yaşıyoruz. Fazla da konuşmak istemiyorum. İstediğiniz yakınlarınızla konuşabilirsiniz. Arkadaşlarımız size gerekli bilgileri verecek. Allah yardımcımız olsun milletçe."