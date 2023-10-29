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Denizli'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi

AFAD, Denizli yakınlarında 4.1 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini açıkladı. Bu, Konya'da yaşanan depremin ardından gelen ikinci büyük deprem oldu.

Denizli'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-10-2023 11:34

SON DAKİKA Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli yakınlarında 4.1 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini duyurdu. Bu açıklama, Konya'da hissedilen 4 büyüklüğündeki depremin ardından geldi.

Denizli'deki Depremin Detayları

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Denizli merkezli meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirlendi.

Depremin Özellikleri:

  • Büyüklük: 4.1 (Mw)
  • Yer: İyon Denizi
  • Tarih: 2023-10-29
  • Saat: 10:41:30 TSİ
  • Enlem: 37.967 N
  • Boylam: 21.016 E
  • Derinlik: 6.64 km

Önceki Depremler

Daha önce Konya'da meydana gelen depremin ardından, Denizli'deki deprem, bölgedeki sismik aktiviteye dikkat çekti.

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