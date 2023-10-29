Denizli'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi

SON DAKİKA Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli yakınlarında 4.1 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini duyurdu. Bu açıklama, Konya'da hissedilen 4 büyüklüğündeki depremin ardından geldi.
Denizli'deki Depremin Detayları
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Denizli merkezli meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirlendi.
Depremin Özellikleri:
- Büyüklük: 4.1 (Mw)
- Yer: İyon Denizi
- Tarih: 2023-10-29
- Saat: 10:41:30 TSİ
- Enlem: 37.967 N
- Boylam: 21.016 E
- Derinlik: 6.64 km
Önceki Depremler
Daha önce Konya'da meydana gelen depremin ardından, Denizli'deki deprem, bölgedeki sismik aktiviteye dikkat çekti.