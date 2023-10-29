Denizli'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi

SON DAKİKA Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli yakınlarında 4.1 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini duyurdu. Bu açıklama, Konya'da hissedilen 4 büyüklüğündeki depremin ardından geldi.

Denizli'deki Depremin Detayları

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Denizli merkezli meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirlendi.

Depremin Özellikleri:

Büyüklük : 4.1 (Mw)

: 4.1 (Mw) Yer : İyon Denizi

: İyon Denizi Tarih : 2023-10-29

: 2023-10-29 Saat : 10:41:30 TSİ

: 10:41:30 TSİ Enlem : 37.967 N

: 37.967 N Boylam : 21.016 E

: 21.016 E Derinlik: 6.64 km

Önceki Depremler

Daha önce Konya'da meydana gelen depremin ardından, Denizli'deki deprem, bölgedeki sismik aktiviteye dikkat çekti.