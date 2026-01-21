Deniz Seki’den Bayhan’a Düet Teklifi.

Deniz Seki'den Bayhan'a şok düet teklifi! "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" sözleriyle gündem olan Deniz Seki, yıllar sonra Bayhan ile barış imzaladı. İşte o sürpriz açıklamalar ve düet iddiaları...

Deniz Seki’den Bayhan’a Düet Teklifi.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-01-2026 10:30

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz polemiklerinden biri olan Deniz Seki ve Bayhan gerilimi, 23 yıl sonra sürpriz bir dostluk teklifiyle yeni bir boyuta taşındı. 2003 yılında Popstar Türkiye jürisindeyken kullandığı sert ifadeler nedeniyle eleştirilen Deniz Seki, geçmişi tamamen geride bıraktığını açıkladı.

"Hapse Giren Adamdan Sanatçı Olmaz" Demişti

Hatırlanacağı üzere Deniz Seki, yarışmacı Bayhan’ın geçmişte hapis yattığının ortaya çıkması üzerine; "Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" diyerek stüdyoyu terk etmiş ve bu sözler yıllarca peşini bırakmamıştı.

Kaderin bir cilvesi olarak, Seki'nin kendisi de 2015-2017 yılları arasında cezaevinde kalmış, bu süreçte Bayhan sessizliğini koruyarak vefasını göstermişti.

"Bayhan Tatlı Bir Çocuk, Düet Yapabiliriz"

Bugün 55 yaşında olan usta sanatçı, katıldığı bir programda Bayhan hakkındaki ön yargılarını tamamen kırdığını ve aralarında hiçbir sorun olmadığını dile getirdi:

  • Yanlış Anlaşılmalar Bitti: "O gün yarışmayı terk etmemin nedeni Bayhan değildi, olaylar farklı yansıdı. Çocukla aramızda hiçbir sorun yok."

  • Sürpriz Teklif: "Son derece saygılı, tatlı bir çocuk. Vallahi herhalde yakında onunla bir düet yapayım da herkes bir sussun. Oturup beraber şarkı yazalım."

Sosyal Medya Bu Düeti Bekliyor

Deniz Seki'nin bu samimi açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. "Helalleşmenin en güzel yolu müzik olur" diyen takipçileri, ikilinin bir araya geleceği anı merakla beklemeye başladı. Bayhan’ın bu "barış dalına" ve düet teklifine nasıl bir yanıt vereceği ise 2026’nın en büyük magazin merakı haline geldi.

Benzer Haberler
Demet Akalın’dan Demet Akalın’dan "Vize" İsyanı! "30 Yıllık Sanatçıyım, Neden Yeşil Pasaportum Yok?"
Pınar Altuğ’dan Bebek’te Dev Satış: 108 Milyon TL’lik El Veda! Pınar Altuğ’dan Bebek’te Dev Satış: 108 Milyon TL’lik El Veda!
Ebru Şahin’den Sektöre Ebru Şahin’den Sektöre "Reyting" Resti: "Emekler Zayi Oluyor!"
Güzelliği Genetikmiş! Sinem Ünsal’ın Annesiyle Pozu Sosyal Medyayı İkiye Böldü. Güzelliği Genetikmiş! Sinem Ünsal’ın Annesiyle Pozu Sosyal Medyayı İkiye Böldü.
Maya ve Toprak Kocaman Oldu! Tuba Büyüküstün’ün İkizlerinden 14. Yaş Pozu. Maya ve Toprak Kocaman Oldu! Tuba Büyüküstün’ün İkizlerinden 14. Yaş Pozu.
Berkay'dan Tarkan Esprisi Berkay'dan Tarkan Esprisi
ÇOK OKUNANLAR
Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya:
  • 15-01-2026 12:12

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya: "Hep Çok Dişi Karakterler Oynadım"

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’
  • 15-01-2026 11:20

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı
  • 20-01-2026 15:31

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Özçivit Ailesi’nde
  • 20-01-2026 09:54

Özçivit Ailesi’nde "Pupi" Heyecanı: Kerem 3 Yaşında!

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!