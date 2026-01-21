Deniz Seki’den Bayhan’a Düet Teklifi.

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz polemiklerinden biri olan Deniz Seki ve Bayhan gerilimi, 23 yıl sonra sürpriz bir dostluk teklifiyle yeni bir boyuta taşındı. 2003 yılında Popstar Türkiye jürisindeyken kullandığı sert ifadeler nedeniyle eleştirilen Deniz Seki, geçmişi tamamen geride bıraktığını açıkladı.

"Hapse Giren Adamdan Sanatçı Olmaz" Demişti

Hatırlanacağı üzere Deniz Seki, yarışmacı Bayhan’ın geçmişte hapis yattığının ortaya çıkması üzerine; "Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" diyerek stüdyoyu terk etmiş ve bu sözler yıllarca peşini bırakmamıştı.

Kaderin bir cilvesi olarak, Seki'nin kendisi de 2015-2017 yılları arasında cezaevinde kalmış, bu süreçte Bayhan sessizliğini koruyarak vefasını göstermişti.

"Bayhan Tatlı Bir Çocuk, Düet Yapabiliriz"

Bugün 55 yaşında olan usta sanatçı, katıldığı bir programda Bayhan hakkındaki ön yargılarını tamamen kırdığını ve aralarında hiçbir sorun olmadığını dile getirdi:

Yanlış Anlaşılmalar Bitti: "O gün yarışmayı terk etmemin nedeni Bayhan değildi, olaylar farklı yansıdı. Çocukla aramızda hiçbir sorun yok."

Sürpriz Teklif: "Son derece saygılı, tatlı bir çocuk. Vallahi herhalde yakında onunla bir düet yapayım da herkes bir sussun. Oturup beraber şarkı yazalım."

Sosyal Medya Bu Düeti Bekliyor

Deniz Seki'nin bu samimi açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. "Helalleşmenin en güzel yolu müzik olur" diyen takipçileri, ikilinin bir araya geleceği anı merakla beklemeye başladı. Bayhan’ın bu "barış dalına" ve düet teklifine nasıl bir yanıt vereceği ise 2026’nın en büyük magazin merakı haline geldi.