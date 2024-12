Deniz Seki şarkılarıyla Ankara'da yer yerinden oynadı

Deniz Seki, geçtiğimiz akşam Ankara'da sahne aldı. Kırmızı renkli uzun gögüs dekolteli elbisesi ve kısa sürede verdiği kilolarla dikkat çeken Seki 3 saate yakın sahnede kaldı.

Hareketli şarkıları ile eğlencenin an be an dozunu arttıran Seki, duygusal şarkılarıyla da kalplere dokundu.

Coşkunun hiç eksik olmadığı sahnesini bitirmek istemeye Deniz Seki, Ankara'lı hayranları ile yer yerinden oynadı.

Arada söylediği duygusal ve sevdiği coverlarla bezeli repertuvarıyla görkemli bir performansa imza atan Seki'yi sevenleri iki kere bis yaparak tekrar sahneye çıkardılar.