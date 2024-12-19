Deniz Seki şarkılarıyla Ankara'da yer yerinden oynadı

Yorumcu, söz yazarı, besteci Deniz Seki, sahnede geçen hayatımın sanki kısa bir parçası dediği yepyeni teklisi "Benim Hikayem" ile yakaladığı başarının ardından sahnede fırtına gibi esmeye başladı

Deniz Seki şarkılarıyla Ankara'da yer yerinden oynadı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 19-12-2024 14:09

Deniz Seki, geçtiğimiz akşam Ankara'da sahne aldı. Kırmızı renkli uzun gögüs dekolteli elbisesi ve kısa sürede verdiği kilolarla dikkat çeken Seki 3 saate yakın sahnede kaldı.

Hareketli şarkıları ile eğlencenin an be an dozunu arttıran Seki, duygusal şarkılarıyla da kalplere dokundu.

Coşkunun hiç eksik olmadığı sahnesini bitirmek istemeye Deniz Seki, Ankara'lı hayranları ile yer yerinden oynadı.

Arada söylediği duygusal ve sevdiği coverlarla bezeli repertuvarıyla görkemli bir performansa imza atan Seki'yi sevenleri iki kere bis yaparak tekrar sahneye çıkardılar.

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