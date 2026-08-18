Deniz Seki Fizik Tedaviye Başladığını Duyurdu: "Dualarınızı Eksik Etmeyin"

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Deniz Seki geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki evinde yaşadığı talihsiz kaza sonrasında sağlık durumuna dair sevindiren haberi verdi. Evinde ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek sert bir şekilde düşen ünlü şarkıcı acil olarak ambulansla hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı. Yapılan detaylı tetkiklerde leğen kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edilen 56 yaşındaki sanatçı ameliyat sonrası başlayan tedavi süreci hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

Çok Şükür Ben Gayet İyiyim Fizik Tedaviye Başladım

Başarılı geçen ameliyatının ardından hastane odasından yaptığı paylaşımla hayranlarının içini rahatlatan Deniz Seki tedavi sürecinin yeni aşamasını duyurdu. Hastanedeki yataklı tedavisinin sürdüğünü ve fizik tedavi hareketlerine başladığını belirten ünlü sanatçı moralini yüksek tutmaya çalıştığını ifade etti.

Seki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı samimi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Herkese yeniden merhaba... Soran, arayan ve merak eden o kadar çok kişi var ki, buradan bir kez daha içinizi rahatlatmak istedim. Çok şükür ben gayet iyiyim. Hastanede tedavim devam ediyor, bir yandan da fizik tedavilerime başladım. Hastane ortamında olmak ve bu süreci yaşamak elbette kolay değil ama mental olarak kendimi mümkün olduğunca pozitif tutmaya güzel düşünmeye çalışıyorum."

"Dualarınızı Benden Eksik Etmeyin"

Uzun sürecek fizik tedavi maratonunda sevenlerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten başarılı popçu en kısa sürede sahneler ve hayranlarıyla yeniden buluşmayı temenni etti. Mesajını duygusal bir rica ile noktalayan Deniz Seki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizlerden tek bir ricam var; dualarınızı benden eksik etmeyin. En kısa zamanda tamamen iyileşip ayağa kalkmam ve yeniden sizlerle buluşmam için güzel dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız."

Sanatçının paylaşımının ardından magazin dünyasından birçok ünlü isim ve binlerce hayranı paylaşımın altına "Geçmiş olsun" ve destek mesajları yağdırdı.