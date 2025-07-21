Deniz Işın’ın Yeni Projesi Belli Oldu

Ay Yapım imzalı “Sevdiğim Sensin” dizisi, güçlü kadrosu ve merak uyandıran hikâyesiyle yeni sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor. Hikâyesi Ağrı’da başlayıp İstanbul’da devam edecek olan dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Deniz Işın katıldı.

Deniz Işın, Nilüfer Karakterine Hayat Verecek

Yeşim Aslan’ın yönetmenliğini üstlendiği dizide Deniz Işın, Aldur ailesinin kızı Nilüfer karakterine hayat verecek. Nilüfer, Erkan (Aytaç Şaşmaz) ve Tahir (Cihat Süvarioğlu) karakterlerinin kız kardeşi olarak izleyiciyle buluşacak. Işın, yeni karakteriyle güçlü bir aile hikâyesinin parçası olacak.

Hüseyin Avni Danyal, Esat Rolünde

Henüz yayın kanalı netleşmeyen dizide, Aldur ailesinin babası Esat karakterini usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal canlandıracak. Aile bağlarını, çatışmaları ve aşk hikâyelerini ön plana çıkaracak dizinin yönetmen koltuğunda ise Gökçen Usta oturacak.

Yeni Sezonun İddialı Projesi

Ay Yapım’ın dikkat çekici yapımları arasına giren “Sevdiğim Sensin”, hem oyuncu kadrosu hem de sürükleyici senaryosuyla büyük merak uyandırıyor. Deniz Işın’ın dahil olmasıyla diziye olan ilgi daha da artmış durumda.