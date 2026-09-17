Aybüke Pusat'tan Ezber Bozan İtiraf: "Eski Sevgilimin Başarılı Bir Kadınla Olması Beni Mutlu Eder"

Başarılı ve güzel oyuncu Aybüke Pusat YouTube platformunda yayınlanan Kafa TV kanalına konuk olarak magazin ve ilişki dünyasında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Can Yılmaz'ın sunduğu programa katılan ünlü oyuncu eski ilişkilerine ve ikili ilişkilere bakış açısına dair samimi değerlendirmelerde bulundu.

Eski Sevgilimin Başarılı Bir Kadınla Olması Beni Mutlu Eder

Aybüke Pusat: "Eski sevgilimin çok güzel ve çok başarılı bir kadınla beraber olduğunu görsem bundan mutlu olurum.



O negatif düşünceyi kendi üstümde tutup kafamı yoracağıma, gider 20 sayfa kitap okurum." pic.twitter.com/6nty3rcY76 — Populicc (@populicc) September 16, 2026

İlişki sonrası kıskançlık veya negatif duygular beslemek yerine olumlu bir bakış açısını benimsediğini belirten Aybüke Pusat eski sevgililerinin yeni ilişkileriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Aybüke Pusat "Eski sevgilimin çok güzel ve çok başarılı bir kadınla beraber olduğunu görsem bundan mutlu olurum" diyerek popüler kültürde sıkça rastlanan rekabet ve kıskançlık algısını yıktı.

Kafamı Yoracağıma Gider 20 Sayfa Kitap Okurum

Zamanını ve enerjisini negatif düşüncelere harcamak istemediğinin altını çizen güzel oyuncu hayat felsefesini şu sözlerle özetledi:

"O negatif düşünceyi kendi üstümde tutup kafamı yoracağıma gider 20 sayfa kitap okurum."

Aybüke Pusat'ın Kafa TV'deki bu olgun ve özgüvenli açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken takipçileri ve hayranları tarafından takdirle karşılandı.