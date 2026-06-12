Deniz Çatalbaş Survivor'a Veda Etti: İşte İlk Açıklaması!

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2026’da büyük finale artık sadece bir hafta kaldı. 19 Haziran'da yapılacak canlı yayın öncesinde adadaki psikolojik savaş doruk noktasına ulaştı. 11 Haziran akşamı yayınlanan son bölümdeki eleme düellosu nefesleri kesti. İzleyiciler ekranlara kilitlendi.

Potada Kim Yer Aldı?

Potada bu kez Nagihan Karadere, Nefise Karatay, Sercan Yıldırım ve Deniz Çatalbaş gibi performansıyla göz dolduran isimler yer alıyordu. İlk tur eşleşmelerinde Nagihan ile Deniz Sercan ile de Nefise karşı karşıya geldi. Parkurdaki amansız mücadelelerin ardından Nagihan ve Sercan rakiplerini alt ederek potadan çıkmayı başardı.

Final Oyununda Nefesler Tutuldu

İlk tur oyunlarında rakiplerine boyun eğen Deniz Çatalbaş ve Nefise Karatay için adada kalma savaşı adeta bir ölüm kalım mücadelesine döndü. İki iddialı kadın yarışmacının son ana kadar pes etmediği final etabında nefesler tutuldu. Gecenin sonunda atışlarda daha sakin kalan ve konsantrasyonunu bozmayan Nefise adada kalmayı garantiledi. Bu sonuçla birlikte Survivor 2026 hayallerine nokta koymak zorunda kalan isim Deniz Çatalbaş oldu. Yaklaşık 6 aydır Dominik’te büyük bir mücadele veren eski basketbolcunun elenmesi takım arkadaşlarını da hüzünlendirdi.

Sosyal Medyadan İçini Döktü

Yarışmadan elenir elenmez adadan ayrılan Deniz Çatalbaş’ın ilk işi Instagram hesabı üzerinden kendisini aylardır destekleyen hayranlarına seslenmek oldu. Yarışma alanından bir fotoğrafını profilinde paylaşan eski Survivor yarışmacısı uzun ve duygusal bir veda metni kaleme aldı. Adada geçirdiği 6 aylık zorlu serüvenin kendisine çok şey kattığını belirten Çatalbaş parkurlarda sadece fiziken değil karakter olarak da yarıştığını söyledi.

Başarılı yarışmacı mesajında "Zor zamanlarda insanlığımızı kaybetmemek ve en önemlisi de kimsenin kalbini kırmamak gerekiyordu. Rekabetin içinde bile bu değerleri hatırlamaya çalıştım" diyerek kendisine oy gönderen herkese teşekkür etti. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan duygusal paylaşıma eski elenen yarışmacılardan da destek mesajları gecikmedi.