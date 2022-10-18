  • 19 EKİM Çarşamba 00:31
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Deniz Çakır'dan Bilgehan Baykal açıklaması: Mutluyuz

Deniz Çakır, önceki gün sevgilisi Bilgehan Baykal'la Kuruçeşme'de görüntülendi. Aşk hayatında her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Çakır, "Mutluyuz" demekle yetindi.

Deniz Çakır'dan Bilgehan Baykal açıklaması: Mutluyuz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-10-2022 09:29

Deniz Çakır, önceki gün sevgilisi Bilgehan Baykal'la Kuruçeşme'de görüntülendi. Mutfak alışverişini yapan ikili, çıkış kapısında soruları yanıtladı. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Çakır, "Buralardayım, yeni oyuna başladım tiyatro, o yüzdendir" dedi. Yazın tamamını Bodrum'da geçirdiği hatırlatılan Çakır, "Yok, geldim artık buralardayım. Tatil gibi değil, biraz daha uzattım orada kalmak istedim. Kafa dinledim, yazdım, çizdim" dedi.
 

"BİRAZ TOPARLAMAK LAZIM HAYATI"

Oyuncu "Senaryo mu yazıyorsunuz?" sorusuna, "İş olarak değil. Biraz toparlamak lazım hayatı" şeklinde cevapladı. Dijital platformda yayınlanan dizisinin ikinci sezonunu çekeceklerini söyleyen Çakır, "Televizyon düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Gelen teklifler oluyor ama içime sinince" diye cevapladı.

AŞK HAYATI AÇIKLAMASI

Aşk hayatında her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Çakır, "Mutluyuz" demekle yetindi.

4Yüz çizgi film karakteri oldu
Hadise'ye erken doğum günü sürprizi!
Benzer Haberler
Demet Akalın'dan Okan Kurt paylaşımı: Hira kime benziyor?' tartışması bitmiştir! Demet Akalın'dan Okan Kurt paylaşımı: Hira kime benziyor?' tartışması bitmiştir!
Gökhan Çıra'dan itiraf! Selin Ciğerci'yi aldattı mı? Gökhan Çıra'dan itiraf! Selin Ciğerci'yi aldattı mı?
Hadise'ye erken doğum günü sürprizi! Hadise'ye erken doğum günü sürprizi!
Aleyna Tilki'nin taksici isyanı! Aleyna Tilki'nin taksici isyanı!
Ebru Gündeş: Hakkımda yalan dolan çok iddia var Ebru Gündeş: Hakkımda yalan dolan çok iddia var
Tolgahan Sayışman'ın ekranlara dönüş şartı! Tolgahan Sayışman'ın ekranlara dönüş şartı!
ÇOK OKUNANLAR
Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar tektaşını gösterdi!
  • 17-10-2022 08:03

Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar tektaşını gösterdi!

Müge Anlı dert yandı:
  • 17-10-2022 07:59

Müge Anlı dert yandı: "Eşim bana kızıyor..."

'Kızılcık Şerbeti' setinden ilk kareler geldi!
  • 13-10-2022 16:05

'Kızılcık Şerbeti' setinden ilk kareler geldi!

Selen Görgüzel'in yeni gençlik formülü: Ayı kanı!
  • 12-10-2022 10:45

Selen Görgüzel'in yeni gençlik formülü: Ayı kanı!

Melisa Döngel yeni sevgilisiyle görüntülendi!
  • 13-10-2022 14:59

Melisa Döngel yeni sevgilisiyle görüntülendi!