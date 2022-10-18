Deniz Çakır'dan Bilgehan Baykal açıklaması: Mutluyuz

Deniz Çakır, önceki gün sevgilisi Bilgehan Baykal'la Kuruçeşme'de görüntülendi. Mutfak alışverişini yapan ikili, çıkış kapısında soruları yanıtladı. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Çakır, "Buralardayım, yeni oyuna başladım tiyatro, o yüzdendir" dedi. Yazın tamamını Bodrum'da geçirdiği hatırlatılan Çakır, "Yok, geldim artık buralardayım. Tatil gibi değil, biraz daha uzattım orada kalmak istedim. Kafa dinledim, yazdım, çizdim" dedi.



"BİRAZ TOPARLAMAK LAZIM HAYATI"

Oyuncu "Senaryo mu yazıyorsunuz?" sorusuna, "İş olarak değil. Biraz toparlamak lazım hayatı" şeklinde cevapladı. Dijital platformda yayınlanan dizisinin ikinci sezonunu çekeceklerini söyleyen Çakır, "Televizyon düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Gelen teklifler oluyor ama içime sinince" diye cevapladı.

AŞK HAYATI AÇIKLAMASI

Aşk hayatında her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Çakır, "Mutluyuz" demekle yetindi.