Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal'ın romantik tekne tatili

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, 2023 yılında evlendiği iş insanı Bilgehan Baykal ile sezonun yorgunluğunu tekne tatili yaparak atıyor. Çift, romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çakır, eşiyle birlikte teknede sarılıp verdikleri pozları takipçileriyle paylaşarak mutluluklarını gözler önüne serdi.

Deniz Çakır ve Bilgehan Baykal, bu özel tatilde hem denizin hem de güneşin tadını çıkarırken, paylaşımları hayranlarından yoğun ilgi gördü. Çakır’ın bu romantik anları paylaşması, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.