Deniz Çakır ve Eşi Bilgehan Baykal, Bodrum Tatilinde El Ele Görüntülendi

Deniz Çakır, eşi Bilgehan Baykal ile birlikte Bodrum’un gözde beldesi Gümüşlük’te tatilin keyfini çıkarıyor. El ele yürüyüş yaparken görüntülenen çift, hafta sonunu Ege sahillerinde geçirmeyi tercih etti.

Bodrum’da Romantik Kaçamak

Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre; Deniz Çakır ve Bilgehan Baykal, Bodrum’da samimi halleriyle dikkat çekti. Gümüşlük sokaklarında el ele yürüyen çift, yazın son günlerini birlikte değerlendiriyor. Tatilin kısa süreceğini belirten ikili, “Sadece birkaç günlüğüne geldik” dedi.

Ekranlara Dönüş İçin Gün Sayıyor

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Deniz Çakır, yeniden bir televizyon dizisinde yer almaya hazırlanıyor. Ana akımda yer alacak yeni projesi hakkında heyecanını dile getiren ünlü oyuncu, “Çok özlemişim” sözleriyle setlere olan özlemini paylaştı. Çakır’ın dönüş projesi şimdiden merak konusu oldu.