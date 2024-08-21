Deniz Çakır ve Bilgehan Baykal'ın romantik tekne tatili

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, geçtiğimiz yıl evlendiği iş insanı Bilgehan Baykal ile Marmaris'te romantik bir tatilin keyfini çıkarıyor. Çift, Ege'nin serin sularında yaşadıkları anlarla dikkat çekti.

Teknede güneşlenirken objektiflere yansıyan Deniz Çakır ve Bilgehan Baykal, denize girmeden önce birbirlerine sarıldı. Ardından kendilerini Ege'nin serin sularına bırakan çift, denizde de romantizmlerine devam etti. Özellikle denizde öpüşürken görüntülenen ikili, aşk dolu anlarıyla hayranlarının beğenisini kazandı.

Çiftin Marmaris tatilinde yaşadığı bu romantik anlar, magazin dünyasında büyük ilgi uyandırdı.