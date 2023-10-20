Deniz Çakır hamile mi?

Oyuncu Deniz Çakır, iş insanı Bilgehan Baykal ile yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu ilişkilerini geçtiğimiz ay nikahla taçlandırdı. Çift, 200 kişilik bir davetli listesiyle Sarıyer'de düzenlenen kır düğününde aileleri, yakın dostları ve arkadaşlarıyla buluştu.

Düğün sonrası medya ile ilk görüşmesini gerçekleştiren Çakır, "Her şey çok güzel, hayatımda hiçbir şey değişmedi. Evlilik sadece bir isim değişikliği. Her şey aynı şekilde devam ediyor, biz hala birbirimizi seviyoruz" dedi.

Bir muhabirin "Sürpriz evliliğiniz hamilelikle mi ilgiliydi?" sorusuna yanıt veren Deniz Çakır, "Hayır, çocuk beklemiyoruz. Evliliğin nedeni çocuk sahibi olmak değildi. Biz sadece birlikte yürümeyi seçtik" şeklinde açıklamada bulundu.

Oyuncu aynı zamanda senaryo okumalarına devam ettiğini belirtti ve "Kaliteli bir projede yer almak istiyorum. Bunu 'istirahat' olarak algılamayın, sadece daha bilinçli bir şekilde seçmeye çalışıyorum, artık büyüdük" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bergüzar Korel'in set çalışma saatleriyle ilgili yakın zamanda yaptığı açıklama sorulduğunda, Deniz Çakır, "Setler her zaman yoğundur. Bu yeni bir sorun değil, bu zorluklarla uzun süredir başa çıkmaya çalışıyoruz. Türkiye'de ana akım işlere katılmak kolay değil, dizi projeleri genellikle uzun sürüyor. Düzelmesi için çaba harcadık, ama işler böyle yürümeye devam ediyor. Ne yapalım..." şeklinde düşüncelerini paylaştı