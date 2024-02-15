Deniz Çakır: Evlilikte yol arkadaşlığı önemli

Merzifon'da, Deniz Çakır ve Sumru Yavrucuk'un sahne aldığı 'Tatavlada Son Dans' adlı oyun, geçtiğimiz günlerde büyük ilgi gördü ve özellikle basın mensuplarının ilgisini çekti.

42 yaşındaki oyuncu, 14 Şubat'ın kendisi için özel bir anlam taşımadığını ve Sevgililer Günü'nün ticari bir kutlama olduğunu belirtti. "Sevmek güzeldir, ancak Sevgililer Günü gibi özel günler ticari bir boyut kazanıyor." diyen Çakır, "Eğer gerçekten seviyorsak, sevdiklerimizin yanında olmalı ve onlara değer vermeliyiz." şeklinde konuştu.

Evli olduğunu ve tatlı bir evliliğinin olduğunu vurgulayan oyuncu, "Evlilik, birlikte yol almak ve birbirine destek olmaktır. Sevdiğiniz biriyle birlikte olmak ve onunla yaşamak çok güçlü bir duygu." dedi ve eşine olan sevgisini dile getirdi.

Son zamanlarda televizyon ekranlarından uzak kalan Deniz Çakır, şu anda kendisini heyecanlandıran bir proje olmadığını ifade etti. "Senaryoları okuyorum ancak içimi heyecanlandıran bir proje henüz yok." diyen oyuncu, "Televizyon sektörü değişiyor ve benim için gerçekten çekici olan bir proje olursa, o zaman yer alırım." şeklinde konuştu.