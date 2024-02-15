Deniz Çakır: Evlilikte yol arkadaşlığı önemli

Deniz Çakır, geçtiğimiz eylül ayında Bilgehan Baykal ile evlendi. Ünlü oyuncu, evliliğiyle ilgili içten açıklamalarda bulundu.

Deniz Çakır: Evlilikte yol arkadaşlığı önemli
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-02-2024 10:14

Merzifon'da, Deniz Çakır ve Sumru Yavrucuk'un sahne aldığı 'Tatavlada Son Dans' adlı oyun, geçtiğimiz günlerde büyük ilgi gördü ve özellikle basın mensuplarının ilgisini çekti.

42 yaşındaki oyuncu, 14 Şubat'ın kendisi için özel bir anlam taşımadığını ve Sevgililer Günü'nün ticari bir kutlama olduğunu belirtti. "Sevmek güzeldir, ancak Sevgililer Günü gibi özel günler ticari bir boyut kazanıyor." diyen Çakır, "Eğer gerçekten seviyorsak, sevdiklerimizin yanında olmalı ve onlara değer vermeliyiz." şeklinde konuştu.

Evli olduğunu ve tatlı bir evliliğinin olduğunu vurgulayan oyuncu, "Evlilik, birlikte yol almak ve birbirine destek olmaktır. Sevdiğiniz biriyle birlikte olmak ve onunla yaşamak çok güçlü bir duygu." dedi ve eşine olan sevgisini dile getirdi.

Son zamanlarda televizyon ekranlarından uzak kalan Deniz Çakır, şu anda kendisini heyecanlandıran bir proje olmadığını ifade etti. "Senaryoları okuyorum ancak içimi heyecanlandıran bir proje henüz yok." diyen oyuncu, "Televizyon sektörü değişiyor ve benim için gerçekten çekici olan bir proje olursa, o zaman yer alırım." şeklinde konuştu.

Benzer Haberler
Yargı'nın heyecanla beklenen yeni fragmanı yayınlandı Yargı'nın heyecanla beklenen yeni fragmanı yayınlandı
Gaddar'dan aksiyon dolu yeni tanıtım Gaddar'dan aksiyon dolu yeni tanıtım
Merve Dizdar, Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti: Mutlu pozlarını paylaştı! Merve Dizdar, Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti: Mutlu pozlarını paylaştı!
Beyza Şekerci: Can, kardeş istemiyor! Beyza Şekerci: Can, kardeş istemiyor!
Cumhurbaşkanı İMZALARI Attı! Emekli Maaş Alanlara İlave Ödemeler 16-21 Şubat Arasında Olacak Cumhurbaşkanı İMZALARI Attı! Emekli Maaş Alanlara İlave Ödemeler 16-21 Şubat Arasında Olacak
Halkbank 10-100 Bin TL Arasında Ödeme! TC Kimlik Numaranıza Nakit Ödeme Alın! Halkbank 10-100 Bin TL Arasında Ödeme! TC Kimlik Numaranıza Nakit Ödeme Alın!
ÇOK OKUNANLAR
Yargı dizisine sürpriz bir isim daha katıldı! Tüm dengeleri değiştirecek biri
  • 14-02-2024 16:34

Yargı dizisine sürpriz bir isim daha katıldı! Tüm dengeleri değiştirecek biri

Şeyma Subaşı'ndan tuhaf paylaşım: Akıyorum
  • 10-02-2024 09:33

Şeyma Subaşı'ndan tuhaf paylaşım: Akıyorum

Tuba Büyüküstün'ün gala tarzı gündem oldu!
  • 13-02-2024 09:53

Tuba Büyüküstün'ün gala tarzı gündem oldu!

Beyazıt Öztürk açıkladı: 'Beyaz Show yeniden mi başlıyor?'
  • 10-02-2024 10:01

Beyazıt Öztürk açıkladı: 'Beyaz Show yeniden mi başlıyor?'

Serenay Sarıkaya ödül geccesine damga vurdu: 'Kameraman neredeyse bayılacaktı'
  • 10-02-2024 10:34

Serenay Sarıkaya ödül geccesine damga vurdu: 'Kameraman neredeyse bayılacaktı'