Deniz Baysal’lı “Bir Ruh Macerası” dizisine 4 yeni isim

Türk sinemasının ilk kadın senaristlerinden Ayşe Şasa’nın hayatını konu alan “Bir Ruh Macerası” dizisi için hazırlıklar hızla devam ediyor. TRT Tabii platformunda yayınlanacak olan dizinin, 15 Şubat’ta sete çıkması planlanıyor. Harmony Yapım tarafından hayata geçirilen projeyi Osman Nail Doğan yönetecek.

Deniz Baysal’lı “Bir Ruh Macerası” dizisine 4 yeni isim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-01-2025 13:31

 

Başrollerinde Deniz Baysal’ın yer alacağı dizide, Ayşe Şasa’nın inişli çıkışlı yaşam öyküsü ve sinemaya olan tutkusu derinlemesine işlenecek. 10 bölümden oluşan yapımın kadrosuna ise birbirinden değerli isimler dahil oldu.

Türk sinemasının önemli figürlerinden olan sinema eleştirmeni Vecdi Sayar karakterine Zafer Algöz hayat verecek. Ayşe Şasa’nın dostu yazar Kemal Tahir’i Osman Alkaş canlandırırken, ödüllü oyuncu Nezaket Erden, Şasa’nın yakın arkadaşı Serap rolünde izleyici karşısına çıkacak. Mustafa Açılan ise Serap’ın polis sevgilisi Kadir karakterine hayat verecek.

Ayrıca, Ayşe Şasa’nın ilk eşi Atıf Yılmaz ve ikinci eşi Bülent Oran’ı canlandıracak oyuncular için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Ayşe Şasa’nın hayatına ışık tutacak bu dizinin, hem sinemaseverler hem de tarih meraklıları tarafından büyük bir heyecanla beklendiği belirtiliyor.

“Bir Ruh Macerası”nın ekranlara taşıyacağı bu hikâye, sadece bir dönemin değil, Türk sinema tarihinin de derin izlerini gözler önüne sermeye hazırlanıyor.

Benzer Haberler
Neslihan Atagül'den 8. ay hamilelik pozları Neslihan Atagül'den 8. ay hamilelik pozları
Kerimcan Durmaz’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi! Kerimcan Durmaz’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi!
Gökhan Özen'den Los Angeles yangınlarıyla ilgili açıklama: “Algı yapılıyor Gökhan Özen'den Los Angeles yangınlarıyla ilgili açıklama: “Algı yapılıyor"
Melikşah Altuntaş’tan Gupse Özay’a sert sözler: “150-200 bin lira tırtıklar...” Melikşah Altuntaş’tan Gupse Özay’a sert sözler: “150-200 bin lira tırtıklar...”
Burak Yamantürk: Burak Yamantürk: "Çok konuşamıyorum"
Mauro Icardi ve China Suarez'den romantik paylaşımlar: Mauro Icardi ve China Suarez'den romantik paylaşımlar: "Aşk patlaması!"
ÇOK OKUNANLAR
Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var!
  • 10-01-2025 10:52

Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var!

Ortalık fena karıştı! Farah Zeynep Abdullah'tan Bergüzar Korel'i hedef alan sözler
  • 09-01-2025 10:58

Ortalık fena karıştı! Farah Zeynep Abdullah'tan Bergüzar Korel'i hedef alan sözler

Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış:
  • 10-01-2025 13:27

Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış: "Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama..."

Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkındaki iddialar ortalığı karıştırdı! Söz konusu iddialara yalanlama geldi!
  • 09-01-2025 10:47

Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkındaki iddialar ortalığı karıştırdı! Söz konusu iddialara yalanlama geldi!

Fahriye Evcen'den yeni bir dizi mi geliyor?
  • 11-01-2025 10:13

Fahriye Evcen'den yeni bir dizi mi geliyor?