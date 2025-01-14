Deniz Baysal’lı “Bir Ruh Macerası” dizisine 4 yeni isim

Başrollerinde Deniz Baysal’ın yer alacağı dizide, Ayşe Şasa’nın inişli çıkışlı yaşam öyküsü ve sinemaya olan tutkusu derinlemesine işlenecek. 10 bölümden oluşan yapımın kadrosuna ise birbirinden değerli isimler dahil oldu.

Türk sinemasının önemli figürlerinden olan sinema eleştirmeni Vecdi Sayar karakterine Zafer Algöz hayat verecek. Ayşe Şasa’nın dostu yazar Kemal Tahir’i Osman Alkaş canlandırırken, ödüllü oyuncu Nezaket Erden, Şasa’nın yakın arkadaşı Serap rolünde izleyici karşısına çıkacak. Mustafa Açılan ise Serap’ın polis sevgilisi Kadir karakterine hayat verecek.

Ayrıca, Ayşe Şasa’nın ilk eşi Atıf Yılmaz ve ikinci eşi Bülent Oran’ı canlandıracak oyuncular için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Ayşe Şasa’nın hayatına ışık tutacak bu dizinin, hem sinemaseverler hem de tarih meraklıları tarafından büyük bir heyecanla beklendiği belirtiliyor.

“Bir Ruh Macerası”nın ekranlara taşıyacağı bu hikâye, sadece bir dönemin değil, Türk sinema tarihinin de derin izlerini gözler önüne sermeye hazırlanıyor.