Deniz Baysal'ı öfkelendiren çirken iddia: "Cadı avına mı çıktınız?"

Evli başrol kadın oyuncu ile evli bir yönetmenin dizi çekiminde karavanda yakınlaştığı ve görevliler tarafından yakalandığını iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın isimlerini vermeden yaptığı bu haberin ardından iddialar ortaya atılmaya başlandı. Söz konusu yasak aşk skandalının başrolünün Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal olduğu ileri sürüldü.

'CADI AVINA MI ÇIKIYORSUNUZ?

2019 yılında şarkıcı Barış Yurtçu ile evlenen ve adı yasak aşk skandalına karışan 31 yaşındaki Deniz Baysal, bir kadın kullanıcının "Deniz Baysal, yönetmen Burak Arlıer" yorumuna "Siz neye dayanarak bize bu iftirayı atabiliyorsunuz peki? Kadın isim vermeden haber yapıyor, siz de burada cadı avına mı çıkıyorsunuz hanımefendi?" yanıtını verdi.