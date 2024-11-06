Deniz Baysal’dan arkadaşı Çağlar Ertuğrul’a doğum günü şakası

Ünlü oyuncu Deniz Baysal, yakın arkadaşı ve meslektaşı Çağlar Ertuğrul’un 37. yaşını esprili bir paylaşımla kutladı. Baysal, Instagram hesabından yaptığı doğum günü paylaşımında, “İyi ki doğdun hemşo” diyerek Ertuğrul’un doğum gününü kutlarken, ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal’ı etiketleyerek takipçilerini güldürdü. Çağlar Ertuğrul ile Jake Gyllenhaal arasındaki benzerlik daha önce de sosyal medyada gündem olmuştu.

Baysal, hemen ardından bir paylaşım daha yaparak “Pardon, yanlış etiket atmışım tüh!” ifadesiyle mizahi yaklaşımını sürdürdü. Bu eğlenceli şakaya kayıtsız kalmayan Ertuğrul ise Baysal’ın paylaşımını alıntılayarak “Yaşlıya hürmet de yok artık yeni nesilde” şeklinde esprili bir yanıt verdi.





İkili arasındaki bu tatlı atışma hayranlarının beğenisini toplarken, paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.