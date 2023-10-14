Advert

Deniz Baysal ve Devrim Özkan’lı “Ne Gemiler Yaktım”a usta oyuncu

"Ne Gemiler Yaktım" dizisinin yönetmenliğini üstlenecek isim Altan Dönmez oldu. Şimdi dizinin oyuncu kadrosuna bir yeni katılım daha gerçekleşti.

Deniz Baysal ve Devrim Özkan’lı “Ne Gemiler Yaktım”a usta oyuncu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 14-10-2023 14:07

Show TV'nin merakla beklenen yeni dizilerinden biri olan "Ne Gemiler Yaktım," Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosuna dayanıyor. Dizi, eşi vefat etmiş ve kızı Rengin ile zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren Yasemin ile psikopat eşi Rutkay'dan kaçan Fidan'ın bir alışveriş merkezinde tesadüfi bir şekilde karşılaşmalarının ardından birbirlerine destek olma hikayesini anlatıyor.

Dizinin başrollerini Deniz Baysal "Yasemin" ve Devrim Özkan "Fidan" canlandırırken, Yasemin'in babası Tevfik Özsoy rolünde usta oyuncu Macit Koper yer alacak.


Deniz Baysal'ın partneri olan polis Toprak karakterini Erkan Kolçak Köstendil canlandırırken, Devrim Özkan'ın partneri Rutkay Sezai karakterini ise Berk Hakman oynayacak. Dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstlenirken, set çalışmalarının 23 Ekim'de başlaması bekleniyor.

Benzer Haberler
"Kader Bağları" dizisiyle ilgili flaş gelişme
“Ateş Kuşları” dizisinde beklenmedik veda “Ateş Kuşları” dizisinde beklenmedik veda
Kızılcık Şerbeti'nden yeni rekor Kızılcık Şerbeti'nden yeni rekor
Yalı Çapkını'na büyük şok! Resmen çakıldı! Yalı Çapkını'na büyük şok! Resmen çakıldı!
Bir Derdim Var dizisinin afişi yayınlandı Bir Derdim Var dizisinin afişi yayınlandı
Teşkilat'ın yeni sezona başlayacağı tarih açıklandı! Teşkilat'ın yeni sezona başlayacağı tarih açıklandı!
ÇOK OKUNANLAR
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
  • 11-10-2023 20:39

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
  • 11-10-2023 12:07

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!