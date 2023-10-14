Deniz Baysal ve Devrim Özkan’lı “Ne Gemiler Yaktım”a usta oyuncu

Show TV'nin merakla beklenen yeni dizilerinden biri olan "Ne Gemiler Yaktım," Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosuna dayanıyor. Dizi, eşi vefat etmiş ve kızı Rengin ile zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren Yasemin ile psikopat eşi Rutkay'dan kaçan Fidan'ın bir alışveriş merkezinde tesadüfi bir şekilde karşılaşmalarının ardından birbirlerine destek olma hikayesini anlatıyor.



Dizinin başrollerini Deniz Baysal "Yasemin" ve Devrim Özkan "Fidan" canlandırırken, Yasemin'in babası Tevfik Özsoy rolünde usta oyuncu Macit Koper yer alacak.





Deniz Baysal'ın partneri olan polis Toprak karakterini Erkan Kolçak Köstendil canlandırırken, Devrim Özkan'ın partneri Rutkay Sezai karakterini ise Berk Hakman oynayacak. Dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstlenirken, set çalışmalarının 23 Ekim'de başlaması bekleniyor.