Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul yeniden partner oluyor!

Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal yeniden bir arada! İşte detaylar...

Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul yeniden partner oluyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-06-2024 17:25

Fazilet Hanım ve Kızları ve Teşkilat dizilerinde büyük beğeni toplayan oyuncu ikilisi Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal, yeni bir dizi projesinde başrolleri paylaşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İzleyicilerin favori çiftlerinden biri olan Ertuğrul ve Baysal, O3 Medya imzalı Kalpazan dizisinde üçüncü kez bir araya geliyor.

İddialı Bir Hikaye: Kalpazan

Show TV'de yayınlanacak olan Kalpazan dizisinin yapımcılığını Saner Ayar üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin oturuyor. Dizide, Darphane'de çalışan saf ve temiz bir memur olan Adem’in, kirli sistem içinde yaşadığı olaylar sonrası sahte para basan bir kalpazana dönüşme hikayesi işlenecek. Adem karakteri için ünlü aktör Timuçin Esen ile, Adem'in eşi Canan rolü için ise Burçin Terzioğlu ile görüşmeler sürüyor.

Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul’un Yeni Rolleri

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri, Adem’in tam zıttı bir kişiliğe sahip olan kardeşi Kartal. Bu rol için genç kuşağın başarılı aktörlerinden Çağlar Ertuğrul imza aşamasında. Kartal’ın yolu, dizide polis Ayşe’yle kesişiyor. Ayşe karakterine ise Deniz Baysal hayat verecek. Senaryosu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül tarafından kaleme alınan dizi, sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.

Yeni yayın döneminin iddialı projelerinden biri olan Kalpazan, etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük merak uyandırıyor.

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