Deniz Baysal: "Çocuk düşünmüyoruz, bu bana bencilce geliyor"

Barış Yurtçu'yla mutlu bir evlilik sürdüren Deniz Baysal çocuk düşünmediklerini açıkladı.

Deniz Baysal:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2024 12:15

"Kaçak Gelinler" dizisinde canlandırdığı 'Kainat' karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazanan Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu ile çocuk düşünmediklerini açıkladı. 33 yaşındaki ünlü oyuncu, 2019'da dünyaevine girdiği Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu (41) ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Deniz Baysal, çocuk sahibi olma konusundaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Yalnız kalmamak için çocuk yapıyorsak o sıkıntı bence. Bencilce geliyor. Çocuk düşünmüyoruz."

Oyunculuk kariyerinin zorluklarına da değinen Baysal, "Sektörün seni yorduğunu hissettiğin zamanlar oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kalbin kırılıyor, bence bütün oyuncu arkadaşlarımda da vardır bu düşünce. Kariyerimin başında 'Ev kirasını nasıl ödeyeceğim?' diye çok zorlandığım zamanlar oldu. Zor bir yolculuktu ama ne vicdan azabım var ne de pişmanlığım. Yavaş yavaş, tam benim istediğim şekilde oldu."

Deniz Baysal, hayatında en utanç duyduğu anıyı da paylaştı: "Kaçak Gelinler'de oynarken dizimiz kanal değiştirmişti. ‘Acun Ilıcalı yemek düzenleyecek’ dediler. Benim de o zaman giyim kuşamla hiç alakam yok. Payetli bir eteği topuklu ayakkabı ile tamamladım. Saçımı başımı yaptırdım. Fakat o özel bir yemek değilmiş. Herkes kot tişörtle geldi. Yerin dibine geçmek istedim. Bir tek ben süslü giyinmiştim."

Ünlü oyuncu, samimi açıklamalarıyla hayranlarından takdir topladı.

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