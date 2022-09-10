Deniz Baysal: Aşkı evlilik değil, insanlar öldürür!

TRT 1'de ekranlara gelen, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yaptığı'Teşkilat' dizisinin yıldızı Deniz Baysal, Gardırop Magazin’e konuştu. Yeni sezon çekimlerinin başlamasıyla büyük heyecan yaşadığını belirten 31 yaşındaki güzel, hayatının keyifli ve farkındalık dolu bir döneminde olduğunu söyledi.

"ZEHRA İLE SINIRLARIMI ZORLAYABİLİYORUM"

Her projesinden güzel deneyimler elde ettiğini dile getiren Baysal, "Şu an devam ettiği için demiyorum, Teşkilat dizisindeki karakterim olan 'Zehra' beni ayrı heyecanlandırıyor. Çünkü sınırlarımı zorlayabiliyorum onunla. Beni güçlü hissettiriyor ve heyecanlandırıyor" dedi.

"EVLİLİĞE FAZLA SORUMLULUK YÜKSERSEN ÖLÜR"

Aşkı, insanı hayata bağlayan ve yaşama daha çok tutunmayı sağlayan bir tutku olarak tanımlayan oyuncu, "Evlilik aşkı öldürür mü?" sorusuna, "Evlendikten sonra eğer birlikte eğlendiğin ve güldüğün anları unutup, evliliğe fazla sorumluluk yüklersen evet aşk ölür. Yani aşkı evlilik değil, insanlar öldürür" şeklinde cevap verdi.

"HAYATIN HAKKINI VERMEK İÇİN ÇABALIYORUM"

Eskiden her şeyi gereğinden fazla kafasına taktığını söyleyen Baysal, "Başkalarının derdini onlardan daha çok yük edinirdim kendime. Artık öyle değilim. Bu hayata bir kez sahibim ve hakkını vermek için çabalıyorum artık. Yüklerimi azaltmaya, keyif almaya çalışıyorum. Etrafımda beni kötü etkileyen, düşüren insanları tutmamaya özen gösteriyorum" ifadelerini kullandı.