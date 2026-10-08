Deniz Akkaya Hakkında Şok Karar! Yakalama Emri Çıktı

Deniz Akkaya hakkında gazeteci İlknur Yılmaz’a yönelik hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturmada yakalama kararı çıkarıldı. Akkaya’nın ifadesi alınacak.

Deniz Akkaya Hakkında Şok Karar! Yakalama Emri Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2026 19:41

Eski manken Deniz Akkaya hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci İlknur Yılmaz’a yönelik hakaret suçlaması nedeniyle soruşturulan Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Akkaya’nın ifadesinin alınmak istendiği ancak kendisine yapılan aramalara ve çağrılara rağmen ifade vermeye gitmediği aktarıldı. Bunun üzerine yetkili makamlar tarafından ifadesinin alınabilmesi amacıyla hakkında yakalama kararı verildiği öğrenildi.

İfade Vermesi İstenmişti

Yaşanan sürecin merkezinde gazeteci İlknur Yılmaz’a yönelik olduğu belirtilen hakaret suçlaması bulunuyor. Soruşturma kapsamında Deniz Akkaya’nın bilgisine başvurulması ve ifadesinin alınması için çeşitli girişimlerde bulunuldu.

Ancak Akkaya’nın yapılan çağrılara rağmen ifade vermeye gitmemesi üzerine süreç farklı bir noktaya taşındı. Son gelişmeyle birlikte eski manken hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Burak Doğan’ın haberine göre kararın amacı Akkaya’nın soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasını sağlamak. Yani şu aşamada söz konusu kararın soruşturmadaki ifade işlemiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Deniz Akkaya hakkında yürütülen hukuki süreç gazeteci İlknur Yılmaz’a yönelik olduğu öne sürülen hakaret suçlaması üzerinden devam ediyor. Akkaya’nın henüz soruşturma kapsamında ifadesinin alınmadığı ve yakalama kararının da bu nedenle verildiği aktarılıyor.

Konuyla ilgili bundan sonraki süreçte Akkaya’nın yakalanarak ifadesinin alınması bekleniyor. Soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı ise yapılacak işlemlerin ardından belli olacak.

Şimdilik dosyanın merkezinde yalnızca hakaret suçlaması ve bu suçlama kapsamında yürütülen soruşturma bulunuyor. Akkaya’nın vereceği ifade ve soruşturma kapsamında yapılacak diğer işlemler olayın seyrini belirleyecek.

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