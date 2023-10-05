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Demet Şener'den yıllar sonra gelen Demet Akalın itirafı!

Eski manken Demet Şener, katıldığı bir televizyon programında, 2000'li yılların unutulmaz aşk üçgeniyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, Demet Akalın ile İbrahim Kutluay arasındaki ilişkiye yönelik yapılan ayrılık iddialarına açıklık getirdi.

Demet Şener'den yıllar sonra gelen Demet Akalın itirafı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2023 10:59

Ünlü popçu Demet Akalın ile ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay, 1998 yılında birbirlerine aşık olarak ilişkiye başlamışlardı. İkili, birlikte olmalarını sık sık dile getiriyor ve evlenmeleri bekleniyordu. Ancak 2001 yılında şaşırtıcı bir şekilde ilişkilerini sonlandırdılar.

İkilinin ayrılma nedeni olarak öne sürülen teorilerden biri, Kutluay'ın evlenmek istememesi olarak dile getirilmişti. Diğer bir iddia ise basketbolcunun Akalın'ı Demet Şener ile aldattığı yönündeydi. Söylentiye göre, Demet Akalın ve Demet Şener arkadaştılar ve ikisi de mankenlik kariyerleri sayesinde aynı sosyal çevreye girmişlerdi.

Bu tür söylentilerin ardından İbrahim Kutluay, kısa bir süre sonra Demet Şener ile ilişkiye başladı ve 2005 yılında evlendiler. İkili, 2018 yılında boşandı ve bu kez magazin gündemindeki neden yine aldatma iddialarıydı.

Demet Şener, son olarak katıldığı bir programda o yıllara dair açıklamalarda bulunarak dikkat çekti.

"Demet Akalın ile Görüşme İhtimalim Yok"

Ünlü isim, Demet Akalın'ı görmesi ve onunla konuşması gerektiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda şu yanıtı verdi:

"Olaylar, anlatıldığı gibi değil. Demet Akalın'ı hayatımda tanımadım ve onunla merhabalaşmadım. Bu noktayı net bir şekilde ifade edeyim. Aramızda yakın bir arkadaşlık veya tanışıklık kesinlikle yok. Belki kalabalık bir etkinlikte birkaç kez görmüş olabilirim. Ancak anlatıldığı gibi değil. Bu konuda konuşacak bir şey yok. Olaylar, yansıtıldığı gibi değil. Hem eskiden, hem de sonradan hiçbir şekilde bir iletişimimiz olmadı. Dolayısıyla burada helalleşilecek bir şey de yok."

"İbrahim'i Affettim"

Şener'e, "İbrahim Kutluay'ı affettin mi?" sorusu yöneltildiğinde ise şu cevabı verdi:

"Kendimde bir şey bulmadığım ve karşı tarafın problemleri olduğu için tabii ki affettim. Bu adımı kendim için attım. Bu süreç, 5-6 yıl sonrasında mümkün oldu. Bu süre zarfında bu konuda terapi gördüm ve kendimi yeniden inşa etme fırsatı buldum. Her şey zamanla geçiyor ve inanın ki Allah, insanı bu tür zorlu dönemlerin ardından mükafatlandırıyor. Hiçbir zaman mağduriyet rolü oynamadım." 

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