Demet Şener'den İdil Bilgen yorumu: "Bu bir bilgi yarışması değil, güzellik yarışması"

Önceki gün Hakan Cengiz'in ev sahipliğinde düzenlenen bir lansmanda Demet Şener ve Özlem Yıldız geccenin sunuculuğunu üstlendi.



Sunucular Demet Şener ve Özlem Yıldız, dikkat çekici açıklamalarda bulundular.

Aşk hayatlarına dair soruları yanıtlayan Şener ve Yıldız, evlilik hakkında ortak bir tutum sergileyerek, "Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz, evlilik sadece çocuk olunca güzel" dedi.

Ayrıca son dönemde artan boşanma oranlarına değinen Şener, "Sosyal medya gibi birçok etkenin her şeyi bozduğu bir zamanda gençler tekrardan evliliğin, ailenin değerini anlayacak” dedi.

Eski Türkiye güzellerinden Demet Şener, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen hakkında da konuşarak, "Bu bir bilgi yarışması değil, güzellik yarışması. Güzel olmak zorunda," diyerek yarışmanın odak noktasına dikkat çekti.