Demet Şener'den İdil Bilgen yorumu: "Bu bir bilgi yarışması değil, güzellik yarışması"

Önceki gün düzenlenen bir lansmanda görüntülenen Demet Şener'e Miss Turkey birincisi İdil Bilgen soruldu. İşte Şener'in cevabı...

Demet Şener'den İdil Bilgen yorumu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2024 13:22

Önceki gün Hakan Cengiz'in ev sahipliğinde düzenlenen bir lansmanda Demet Şener ve Özlem Yıldız geccenin sunuculuğunu üstlendi.

Sunucular Demet Şener ve Özlem Yıldız, dikkat çekici açıklamalarda bulundular.

Aşk hayatlarına dair soruları yanıtlayan Şener ve Yıldız, evlilik hakkında ortak bir tutum sergileyerek, "Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz, evlilik sadece çocuk olunca güzel" dedi.

Ayrıca son dönemde artan boşanma oranlarına değinen Şener, "Sosyal medya gibi birçok etkenin her şeyi bozduğu bir zamanda gençler tekrardan evliliğin, ailenin değerini anlayacak” dedi.

Eski Türkiye güzellerinden Demet Şener, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen hakkında da konuşarak, "Bu bir bilgi yarışması değil, güzellik yarışması. Güzel olmak zorunda," diyerek yarışmanın odak noktasına dikkat çekti.

Benzer Haberler
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan aşk dolu paylaşım! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan aşk dolu paylaşım!
Ceyda Düvenci’nin paylaşımı olay oldu: Kombini yerden yere vuruldu Ceyda Düvenci’nin paylaşımı olay oldu: Kombini yerden yere vuruldu
O rol Hazal Subaşı'nın oldu O rol Hazal Subaşı'nın oldu
Ercan Saatçi'den Ercan Saatçi'den "patronluk yapmaya kalktı" diyen İzel'e yanıt geldi!
Göksel'in Nişantaşı’nda panik anları yaşadı! Göksel'in Nişantaşı’nda panik anları yaşadı!
Hadise’nin sözleri Hande Erçel’e mi? Hande Erçel’den yanıt geldi Hadise’nin sözleri Hande Erçel’e mi? Hande Erçel’den yanıt geldi
ÇOK OKUNANLAR
Kara Ağaç Destanı dizisine yeni bir isim daha katıldı!
  • 25-09-2024 16:20

Kara Ağaç Destanı dizisine yeni bir isim daha katıldı!

Melek Mosso hamile mi? Açıkladı...
  • 19-09-2024 10:33

Melek Mosso hamile mi? Açıkladı...

Ceyda Düvenci’nin paylaşımı olay oldu: Kombini yerden yere vuruldu
  • 25-09-2024 16:58

Ceyda Düvenci’nin paylaşımı olay oldu: Kombini yerden yere vuruldu

İlker Kaleli’den festival çıkışı: Sinema baskı ve siparişi kabul etmez
  • 20-09-2024 11:17

İlker Kaleli’den festival çıkışı: Sinema baskı ve siparişi kabul etmez

Oyunculuktan müziğe geçiş: Hazal Erişkin’in yeni parçası: “Atıyor Kalbim
  • 25-09-2024 13:28

Oyunculuktan müziğe geçiş: Hazal Erişkin’in yeni parçası: “Atıyor Kalbim"