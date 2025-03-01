Demet Şener’den İbrahim Kutluay’a ‘şov’ göndermesi!

Eski manken Demet Şener, olaylı bir şekilde boşandığı eski basketbolcu İbrahim Kutluay hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Demet Şener’den İbrahim Kutluay’a ‘şov’ göndermesi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-03-2025 16:34

İbrahim Kutluay’ın geçtiğimiz hafta karlı havada Bebek’te denize girmesi, sosyal medyada gündem olmuştu. Konuyla ilgili konuşan Şener, eski eşinin bu hareketini ‘şov’ olarak nitelendirerek, “Şov amaçlı bir şey yapmazdım. Görmemek ne mümkün? Her yerde gördük. Ben kendisini tanıdığım için pek şaşırmıyorum” dedi.

Bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, dört yıldır birlikte olduğu Tolga Arman ile ilişkisi hakkında da konuştu. “Karşı tarafa çok bağlıyım. O da çok dengeli, çok düzgün biri. Saygı ve sevgi çerçevesinde iyi giden bir birlikteliğimiz var. Bu saatten sonra aradığımız tek şey huzur” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Öte yandan oğlu Ömer Kutluay’ın Real Madrid’in basketbol alt yapısında yer almasıyla ilgili duygularını paylaşan Şener, “Babasından daha başarılı olacağını düşünüyorum” diyerek oğluna olan inancını vurguladı.

Benzer Haberler
'Eşref Rüya'nın çarpıcı dünyasından ilk görüntüler... 'Eşref Rüya'nın çarpıcı dünyasından ilk görüntüler...
Mauro Icardi ve L-Gante arasında sosyal medyada gerilim! Mauro Icardi ve L-Gante arasında sosyal medyada gerilim!
Ceyda Düvenci’den Güçlü Mete’ye romantik yıldönümü mesajı! Ceyda Düvenci’den Güçlü Mete’ye romantik yıldönümü mesajı!
Özge Gürel ve Fatih Gühan, “The Annesi Ninja” filminde buluşuyor! Özge Gürel ve Fatih Gühan, “The Annesi Ninja” filminde buluşuyor!
Barış Arduç’un kızıyla hamburger keyfi! Baba-kız pozları beğeni yağmuruna tutuldu Barış Arduç’un kızıyla hamburger keyfi! Baba-kız pozları beğeni yağmuruna tutuldu
Edis'ten unutulmaz şov Edis'ten unutulmaz şov
ÇOK OKUNANLAR
Serdar Ortaç'a 10 ay hapis cezası
  • 25-02-2025 11:20

Serdar Ortaç'a 10 ay hapis cezası

Çağla Şıkel'den yeni ilişkisi hakkında gizemli açıklama!
  • 27-02-2025 09:10

Çağla Şıkel'den yeni ilişkisi hakkında gizemli açıklama!

‘Başka Bir Gün’ün kadrosuna sürpriz bir isim katıldı
  • 27-02-2025 10:24

‘Başka Bir Gün’ün kadrosuna sürpriz bir isim katıldı

“Yalı Çapkını”na final öncesi sürpriz geri dönüş!
  • 24-02-2025 18:03

“Yalı Çapkını”na final öncesi sürpriz geri dönüş!

Simay Barlas, “Sen Ağlama İstanbul”un ardından Dubai’de tatilde!
  • 24-02-2025 18:09

Simay Barlas, “Sen Ağlama İstanbul”un ardından Dubai’de tatilde!