Demet Şener’den İbrahim Kutluay’a ‘şov’ göndermesi!

İbrahim Kutluay’ın geçtiğimiz hafta karlı havada Bebek’te denize girmesi, sosyal medyada gündem olmuştu. Konuyla ilgili konuşan Şener, eski eşinin bu hareketini ‘şov’ olarak nitelendirerek, “Şov amaçlı bir şey yapmazdım. Görmemek ne mümkün? Her yerde gördük. Ben kendisini tanıdığım için pek şaşırmıyorum” dedi.

Bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, dört yıldır birlikte olduğu Tolga Arman ile ilişkisi hakkında da konuştu. “Karşı tarafa çok bağlıyım. O da çok dengeli, çok düzgün biri. Saygı ve sevgi çerçevesinde iyi giden bir birlikteliğimiz var. Bu saatten sonra aradığımız tek şey huzur” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Öte yandan oğlu Ömer Kutluay’ın Real Madrid’in basketbol alt yapısında yer almasıyla ilgili duygularını paylaşan Şener, “Babasından daha başarılı olacağını düşünüyorum” diyerek oğluna olan inancını vurguladı.