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Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a: İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır!

Demet Şener, 13 yıllık evliliklerinin ardından 2018 yılında olaylı bir şekilde boşandığı İbrahim Kutluay'ı canlı yayında eleştirdi. Eski eşinin çocuklarının ihtiyaçlarına gereken ilgiyi göstermediğini savunan Şener, "Çocuklar genellikle benimle kalıyor. Ömer'in diş tellerini bile yaptırmadı" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a: İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2023 19:06

46 yaşındaki ünlü model ve oyuncu Demet Şener, 2. Sayfa programına katıldı ve burada eski eşi İbrahim Kutluay hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kutluay'ın "Çocuklar 4 gün annede, 3 gün bende kalıyor" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Şener, "Öyle bir şey yok. Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer’in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır!" dedi.

"BUNUN PROTOKOLDE YER ALMASI GEREKİR"

"Bu durumun resmi bir protokolde yazmasını mı bekliyoruz, oğlum gel, ne yapılması gerekiyorsa onu yaparız demesi lazım. Git annen yapsın, git annen alsın; ben nafaka veriyorum. Bu kadarına da sessiz kalamam" şeklinde konuşan Demet Şener, eski eşine karşı sert bir tavır sergiledi.

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