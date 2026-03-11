Demet Şener ve Tolga Arman’dan Aşk Tazeleyen Kareler: "Tam Gaz Devam!"

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener ve 2025 yılının son aylarında ilişkilerine bir şans daha tanıyan iş insanı sevgilisi Tolga Arman, Sarıyer sokaklarında el ele objektiflere yansıdı. Kısa süreli bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen çiftin mutluluğu gözlerinden kaçmadı.

Ayrılık Uzun Sürmedi

Demet Şener ve Tolga Arman çifti, 2025'in Eylül ayında aldıkları ayrılık kararıyla hayranlarını şaşırtmıştı. Ancak aradaki buzlar hızlı eridi ve ikili, Aralık ayında birlikteliklerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Sarıyer'deki görüntüler, barışma sonrasındaki uyumun sürdüğünü kanıtlar nitelikteydi.

"Her Şey Yolunda"

Bir arkadaş ziyaretine geldiklerini belirten Demet Şener, basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtladı. İlişkilerinin gidişatı sorulduğunda ise çift, adeta sözleşmişçesine aynı yanıtı verdi:

"Her şey yolunda, tam gaz devam ediyor."

Bu kısa ve net açıklama, ikilinin arasındaki sorunları tamamen aştığı ve ilişkilerinin oldukça sağlam bir zeminde ilerlediği şeklinde yorumlandı.