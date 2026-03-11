Demet Şener ve Tolga Arman’dan Aşk Tazeleyen Kareler: "Tam Gaz Devam!"

Demet Şener ve Tolga Arman barıştı mı? Demet Şener'in sevgilisi Tolga Arman kimdir? Sarıyer'de görüntülenen ünlü çiftin ilişkileri hakkındaki ilk açıklamaları ve 2026 magazin gündeminden en son kareler haberimizde...

Demet Şener ve Tolga Arman’dan Aşk Tazeleyen Kareler:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-03-2026 14:19

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener ve 2025 yılının son aylarında ilişkilerine bir şans daha tanıyan iş insanı sevgilisi Tolga Arman, Sarıyer sokaklarında el ele objektiflere yansıdı. Kısa süreli bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen çiftin mutluluğu gözlerinden kaçmadı.

 Ayrılık Uzun Sürmedi

Demet Şener ve Tolga Arman çifti, 2025'in Eylül ayında aldıkları ayrılık kararıyla hayranlarını şaşırtmıştı. Ancak aradaki buzlar hızlı eridi ve ikili, Aralık ayında birlikteliklerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Sarıyer'deki görüntüler, barışma sonrasındaki uyumun sürdüğünü kanıtlar nitelikteydi.

 "Her Şey Yolunda"

Bir arkadaş ziyaretine geldiklerini belirten Demet Şener, basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtladı. İlişkilerinin gidişatı sorulduğunda ise çift, adeta sözleşmişçesine aynı yanıtı verdi:

"Her şey yolunda, tam gaz devam ediyor."

Bu kısa ve net açıklama, ikilinin arasındaki sorunları tamamen aştığı ve ilişkilerinin oldukça sağlam bir zeminde ilerlediği şeklinde yorumlandı.

Benzer Haberler
Hasan Can Kaya Bekarlığa Veda Ediyor! Ünlü Komedyen Ressam Sevgilisiyle Nişanlanıyor Hasan Can Kaya Bekarlığa Veda Ediyor! Ünlü Komedyen Ressam Sevgilisiyle Nişanlanıyor
15 Yıl Sonra Dev Buluşma! Halit Ergenç ve Meryem Uzerli 15 Yıl Sonra Dev Buluşma! Halit Ergenç ve Meryem Uzerli "İmroz’da Bahar" İçin Kamera Karşısında.
Emre Altuğ’dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Emre Altuğ’dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Yakışıklı Olduğum İçin Rol Kaçırdım!"
Gizem Karaca’dan Gizem Karaca’dan "Kule" Paylaşımı: "Bayağı İlerledim Bu İşlerde!"
Kanseri Sporla Yeniyor! Bali’ye Yerleşen Irmak Ünal'ın Kaslı Görüntüsü Gündem Oldu Kanseri Sporla Yeniyor! Bali’ye Yerleşen Irmak Ünal'ın Kaslı Görüntüsü Gündem Oldu
Hazar Ergüçlü ve DJ Artz Cephesinden Kötü Haber: 3 Yıllık Aşk Sessizce Bitti! Hazar Ergüçlü ve DJ Artz Cephesinden Kötü Haber: 3 Yıllık Aşk Sessizce Bitti!
ÇOK OKUNANLAR
Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu:
  • 09-03-2026 16:44

Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu: "Her Gün Ağlıyordum, Köy Hayatı Beni Kurtardı"

Merve Dizdar’dan Kariyer İtirafı:
  • 05-03-2026 18:12

Merve Dizdar’dan Kariyer İtirafı: "İnsanın Zaaflarını Merak Ettiğim İçin Oyuncuyum"

15 Yıl Sonra Dev Buluşma! Halit Ergenç ve Meryem Uzerli
  • 11-03-2026 12:06

15 Yıl Sonra Dev Buluşma! Halit Ergenç ve Meryem Uzerli "İmroz’da Bahar" İçin Kamera Karşısında.

Necati Şaşmaz
  • 07-03-2026 11:43

Necati Şaşmaz "Yeraltı" Dizisine mi Giriyor? Kulislerdeki O İddiaya Yanıt Geldi!

Ata Demirer’den İki Güzel Haber: Hem Eğitime Destek Hem De Yeni Bir Hayat!
  • 05-03-2026 12:27

Ata Demirer’den İki Güzel Haber: Hem Eğitime Destek Hem De Yeni Bir Hayat!