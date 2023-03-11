Demet Şener: Evlat edinmek istemiştim

Demet Şener, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Elinde tuttuğu dosyaları gazetecilere açıklayan 45 yaşındaki emekli manken, "İrem (Kutluay) biraz hasta, onu doktora getirdim. Önemli bir şeyi yok, gribal enfeksiyon" dedi.

"AKLIMIZ HEP DEPREM BÖLGESİNDE"



Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevredeki 10 ili etkileyen depremler hakkında da konuşan Şener, "Herkes gibi iyi olmaya çalışıyorum. Moraller bozuk, aklımız hep deprem bölgesinde. Elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz. Afet bölgesine gitmedim ama gitmek istiyorum. Gitmeden de elimden geldiği kadarıyla ne gerekiyorsa yapıyorum" ifadelerini kullandı.