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Gecce Magazin Haberleri

Demet Şener: Evlat edinmek istemiştim

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi hakkında konuşan Demet Şener, "Herkes gibi iyi olmaya çalışıyorum. Aklımız hep deprem bölgesinde. Elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz" dedi. Koruyucu aile programı ile evlat edinebileceğini belirten iki çocuk annesi Şener, "1999 depreminde yaşım daha küçüktü, gençtim. O zaman bile evlat edinmeyi düşünmüştüm" ifadelerini kullandı.

Demet Şener: Evlat edinmek istemiştim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-03-2023 11:33

 Demet Şener, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Elinde tuttuğu dosyaları gazetecilere açıklayan 45 yaşındaki emekli manken, "İrem (Kutluay) biraz hasta, onu doktora getirdim. Önemli bir şeyi yok, gribal enfeksiyon" dedi.

 

"AKLIMIZ HEP DEPREM BÖLGESİNDE"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevredeki 10 ili etkileyen depremler hakkında da konuşan Şener, "Herkes gibi iyi olmaya çalışıyorum. Moraller bozuk, aklımız hep deprem bölgesinde. Elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz. Afet bölgesine gitmedim ama gitmek istiyorum. Gitmeden de elimden geldiği kadarıyla ne gerekiyorsa yapıyorum" ifadelerini kullandı.

 

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