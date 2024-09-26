Demet Sabancı Çetindoğan, Cambridge Üniversitesi'nde konuşma yaptı

Çetindoğan, projeyi paylaşmanın yanı sıra, kadın girişimcilerin desteklenmesi konusunda önemli mesajlar verdi. Tanıtımın ardından İngiliz Parlamentosu'nda bir toplantıya katılan Demet Hanım, toplantının ardından lortlar kamarasını gezerek keyifli anlar yaşadı.

Bu ziyaret sırasında bol bol fotoğraf çektiren Çetindoğan, sosyal medyada paylaştığı karelerle bu özel anları takipçileriyle paylaştı.

Demet Sabancı Çetindoğan’ın İngiltere ziyareti, hem iş dünyasında hem de sosyal projelerde kadının rolünü artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.