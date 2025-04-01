Demet Özdemir'li ‘Eşref Rüya’ Dizisi Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor!

Demet Özdemir'li ‘Eşref Rüya’ Dizisi Sosyal Medyada Gündem Oldu!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-04-2025 11:55

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi Eşref Rüya, güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrol oyuncularından Demet Özdemir, canlandırdığı Nisan karakteriyle dikkat çekti ve dizinin heyecan verici bir serüven olduğunu söyledi.

Demet Özdemir: "Eşref Rüya Farklı Bir Deneyim"

Dizide Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, rolü hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Çok heyecanlıyım, ‘Eşref Rüya’ benim için bambaşka bir deneyim. Nisan’ın en büyük hayali şarkıcı olmak. Kendi şarkılarını yazıyor ve sahne hayali kuruyor. Aynı zamanda kız kardeşine bakmak, onu okutmak ve ayakta kalmak için mücadele ediyor. Hem aşk hem kariyer yolculuğunda zor seçimler yapmak zorunda kalacak.”

Eşref Rüya’nın Güçlü Kadrosu

Tims&B imzalı dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstlenirken, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizinin oyuncu kadrosu ise oldukça iddialı:

  • Çağatay Ulusoy

  • Demet Özdemir

  • Necip Memili

  • Büşra Develi

  • Ahmet Rıfat Şungar

  • Tolga Tekin

  • Görkem Sevindik

  • Ceren Benderlioğlu

  • Ebrar Karabakan

  • Umut Karadağ

  • Kaan Turgut

  • Macit Koper

‘Eşref Rüya’ Ne Zaman Yayınlanacak?

Büyük bir merakla beklenen Eşref Rüya, çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

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