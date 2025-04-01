Demet Özdemir'li ‘Eşref Rüya’ Dizisi Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi Eşref Rüya, güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrol oyuncularından Demet Özdemir, canlandırdığı Nisan karakteriyle dikkat çekti ve dizinin heyecan verici bir serüven olduğunu söyledi.

Demet Özdemir: "Eşref Rüya Farklı Bir Deneyim"

Dizide Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, rolü hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Çok heyecanlıyım, ‘Eşref Rüya’ benim için bambaşka bir deneyim. Nisan’ın en büyük hayali şarkıcı olmak. Kendi şarkılarını yazıyor ve sahne hayali kuruyor. Aynı zamanda kız kardeşine bakmak, onu okutmak ve ayakta kalmak için mücadele ediyor. Hem aşk hem kariyer yolculuğunda zor seçimler yapmak zorunda kalacak.”

Eşref Rüya’nın Güçlü Kadrosu

Tims&B imzalı dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstlenirken, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizinin oyuncu kadrosu ise oldukça iddialı:

Çağatay Ulusoy

Demet Özdemir

Necip Memili

Büşra Develi

Ahmet Rıfat Şungar

Tolga Tekin

Görkem Sevindik

Ceren Benderlioğlu

Ebrar Karabakan

Umut Karadağ

Kaan Turgut

Macit Koper

‘Eşref Rüya’ Ne Zaman Yayınlanacak?

Büyük bir merakla beklenen Eşref Rüya, çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.