Demet Özdemir'in Şıklığı Modaseverlerin Radarına Girdi

Demet Özdemir, yalnızca oyunculuğuyla değil, moda dünyasına yön veren tarzıyla da adından söz ettiriyor. Hem rol aldığı projelerdeki şık tercihleriyle hem de günlük stilinde yarattığı farkla, modaseverlerin radarına girmeyi başardı. Son dönemde özellikle ‘Eşref Rüya’ dizisindeki Nisan karakteriyle moda tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

‘Eşref Rüya’ Stil Avına Dönüştü

Kanal D’de yayınlanan ve ikinci sezonu merakla beklenen ‘Eşref Rüya’, Demet Özdemir’in stilini konuşulur hale getirdi. İzleyiciler, dizide giydiği kıyafetleri ve kullandığı aksesuarları sosyal medyada tek tek araştırıyor. Nisan karakterinin zarif ama iddialı tarzı, dizinin moda etkisini artırdı. Özdemir’in her bölümde sergilediği kombinler, stil ikonlarına taş çıkartacak türden.

Günlük Stili de Merak Konusu

Demet Özdemir’in sadece dizideki değil, günlük yaşamında tercih ettiği kıyafetler de sıkça gündeme geliyor. Şehirli ve modern stil anlayışıyla dikkat çeken oyuncu, sadelikle şıklığı harmanlayan parçaları tercih ediyor. Moda tutkunları onun gardırobunu yakından takip ediyor, kullandığı parçaların markalarını mercek altına alıyor.

Düğünde Şıklığıyla Göz Kamaştırdı

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde dizideki rol arkadaşı Kerem Alp Kabul’ün düğününe katıldı. Gecede giydiği yeşil sırt dekolteli saten elbisesiyle adeta göz kamaştırdı. 2025 yaz sezonunun favori renklerinden biri olan yeşili sade makyajı ve dağınık at kuyruğuyla tamamlayan Özdemir, gecenin en şık ismi olarak öne çıktı. Takipçileri, bu görünümünü sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu.