Demet Özdemir'in gelinliği olay oldu: "Halı kaydırmaz mı o?"

Demet Özdemir ilk olarak Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı bir gelinlik giydi. Özdemir'in ilginç gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar Demet Özdemir'in 'in çok sayıda capse konu olan gelinliğini halı kaydırmaza benzetti.

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

* Halının altına serdiğim kaydırmaz örtüye benziyor ama mutlu olsunlar

* Allah mesut etsin ama gelinlik mutfak havlusunun deseniyle aynı

* Rahmetli babaannemin tel dolabı vardi gelinliğe bakınca o aklıma geldi niyese...

* Etamin kumaşı gibi işlenseymiş iyiymiş

* Şey değil mi ya bu, halı kaydırmaz?

* Ne güzel etamin işlenir o kumaşın üstüne

* Tercih meselesi konuşuldu mu, konuşuldu!

ÖZEL TASARIM

Güzel oyuncu, daha sonra Nihan Peker’in özel olarak tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı.

Özdemir, Londra’dan Alexander McQueen’in son kreasyonundan özel bir kıyafeti düğün sonrası partisinde kendisi için özel olarak tasarlattı.





OĞUZHAN KOÇ'UN AYAKKABILARI OLAY OLDU

Demet Özdemir'in gelinliği gibi Oğuzhan Koç'un ayakkabıları da sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

* Oğuzhan’a bak gelinden uzun duruyum diye kar lastiklerini takmış

* Oğuzhan’ın altına tank mı koymuşlar o topuk ne?

* Gelinlikten ziyade oğuzhanın ayakkabısı bambaşka

* Gelinliğe değil de oğuzhanın platform ayakkabılarına takıldım

* Damadın ayakkabıları Demet'inkinden yüksek maşallah