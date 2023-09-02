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Demet Özdemir'in festival tarzı olay oldu! Eteğinin fiyatı dudak uçuklattı

Demet Özdemir, şu sıralar Adım Farah dizisinde rol alıyor ve son olarak Venedik Film Festivali'nde göz kamaştırdı. Festivalde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülünü kazanan Özdemir'in tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Demet Özdemir'in festival tarzı olay oldu! Eteğinin fiyatı dudak uçuklattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2023 10:49

Oğuzhan Koç ile yaşadığı ayrılık uzun süre gündemden düşmeyen Demet Özdemir, projeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Güzel oyuncu, ödül kazanmak için Venedik Film Festivali'ne katıldı.

Bu yıl 21. kez düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde Demet Özdemir, "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Adım Farah dizisinde Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Özdemir'in festival tarzı ise sosyal medyada tartışma yarattı.

Ünlü ismin tarzı hakkında sosyal medyada "Yakışmamış", "Etek pek uygun olmamış" gibi eleştiriler yapıldığı kadar, "Melek gibi görünüyorsun", "Işıldıyorsun" gibi olumlu yorumlar da yapıldı.

Demet Özdemir'in giydiği eteğin yaklaşık 184 bin TL değerinde, yani 6900 dolar olduğu ortaya çıktı.

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