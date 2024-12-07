Demet Özdemir'in çöl güzelliği!

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla yine hayranlarının beğenisini kazandı. Dubai'de düzenlenen DIAFA ödül töreninde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülünü alarak başarısını taçlandıran Özdemir, ödül sonrası çöl konseptli bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Demet Özdemir'in çöl güzelliği!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-12-2024 11:12

Pembe elbisesiyle çöl kumlarında adeta bir masal kahramanı gibi poz veren güzel oyuncu, Instagram'dan paylaştığı karelerle takipçilerini büyüledi. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraflara hayranları "Çöl prensesi", "Masal gibi güzellik", "Her yerde ışıldıyorsun!" gibi yorumlarla iltifat yağdırdı.

Son dönemde ekranlarda olmasa da uluslararası başarıları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özdemir, Dubai'deki yoğun programının ardından soluğu çölün mistik atmosferinde aldı. Ödül töreninden sahne arkası anlarını da paylaşan oyuncu, hem şıklığı hem de samimiyetiyle hayranlarının takdirini topladı.

Demet Özdemir'in çöl pozları, sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ederken, hayranları yeni projelerini heyecanla bekliyor

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