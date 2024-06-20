Demet Özdemir'in 'Aşk' tanımı sosyal medyayı ikiye böldü

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, NTV ekranlarında yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına konuk oldu. Programda aşk üzerine samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulunan Özdemir, Taylan'ın sorularına içtenlikle yanıt verdi.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Aşk ne demek? Yani çok tanımı var, sana göre ne? Senin sevdiğin bir tarifi var mı, kolayına gelen?" sorusuna Özdemir şu yanıtı verdi: "Evet aslında ben bunu biraz da aşkı tam olarak kimyaya bağlıyorum. Bunun için birini tanımak zorunda değilsin. Bu, tek saniyelik müthiş bir an. Bunu tasarlayamazsın, bunu tarif etmek pek fazla mümkün değil." Özdemir, aşkın enerjisel ve kimyasal bir şey olduğunu vurgulayarak, "Bu kimyayla ilgili bir şey" dedi.

Taylan'ın "O zaman biraz kalıcılık üstüne konuşalım. Öyle bir patlama ne kadar kalır?" sorusuna ise Özdemir, "Ben kalıcılığının olduğunu düşünmüyorum. Hele ki deneyimleyebiliyorsan yani bu karşılıklıysa ve çok çabuk dile getirdiysen çünkü bu platonikse başka bir hastalık boyutuna gider ama sağlıklı bir şekilde ilerleyebildiyse o hazları yaşadıktan, söyledikten ve duyduktan sonrasının tamamen gerçeklerimizle tanışıp bunun sevgiye dönüştüğüne inananlardanım" yanıtını verdi.

Özdemir, aşkın uzun süre devam edebileceğine inanmadığını belirterek, "Herkese göre değişir ama bende kısa sürüyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Demet Özdemir'in aşk üzerine yaptığı bu samimi ve düşündürücü açıklamalar, sosyal medyayı ikiye böldü. Demet Özdemir'e hak verenler kadar bu sözlere karşı çıkanlar da oldu.