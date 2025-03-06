Demet Özdemir’e kıtalararası doğum günü sürprizi! ‘Eşref Rüya’ setinde renkli anlar

Kanal D’nin büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi ‘Eşref Rüya’, izleyiciyle buluşmak için gün sayarken, başrol oyuncularından Demet Özdemir, sette unutulmaz bir doğum günü sürprizi yaşadı. Amerikalı hayranlarının, Türkiye’deki fanlarla iş birliği yaparak organize ettiği kutlama, renkli anlara sahne oldu.

Set ekibinin desteğiyle mobil bir kahve arabası sete getirilerek tüm ekibe sıcak içecekler ikram edilirken, Özdemir de hayranlarıyla görüntülü konuşarak doğum günü pastasını kesti. Ünlü oyuncu, bu özel jest karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in Partnerliği Heyecan Yarattı

Dizide Çağatay Ulusoy, gücü, parası ve hükmü olan ancak kalbini kaybettiği bir aşka esir düşen Eşref karakterini canlandırırken, Demet Özdemir ise genç ve yetenekli müzisyen Nisan rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak. ‘Eşref Rüya’, yeraltı dünyasının gölgesinde kalan bir adam ile saf ve güçlü bir aşkı temsil eden bir kadının yollarının kesişmesini konu alıyor.

Diziye olan ilgi her geçen gün büyürken, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in farklı ülkelerdeki fanları da projeye destek vermeye devam ediyor. Özellikle İtalyan hayranları geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelerek Özdemir’i ziyaret etti ve heyecanlarını dile getirdi.

Merakla beklenen ‘Eşref Rüya’, yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak!