Demet Özdemir’den Yürek Isıtan Yanıt: "Odamda"

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’da canlandırdığı "Nisan" karakteriyle fırtınalar estiren Demet Özdemir, hayranlarıyla kurduğu samimi bağla bir kez daha takdir topladı. Doğum günü için özel olarak hazırlanan ve el emeğiyle yapılan "Mini Demet" bebeğine kavuşan ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden gelen meraklı soruları cevapsız bırakmadı.

"Mini Demet" Bebeği İçin Seferberlik

Demet Özdemir’in bir hayranı, oyuncunun doğum günü için özel bir hediye tasarlattı. "Gönül" isimli bir sanatçının maharetiyle hayata geçirilen ve oyuncunun birebir kopyası şeklinde tasarlanan el yapımı bebek, kurye rötarı nedeniyle gecikmeli olarak adrese ulaştı. Hediyeyi gönderen hayranı, bebeğin akıbetini merak ederek sosyal medyadan şu duygusal mesajı paylaştı:

"Bu 'Mini Demet' bebeği sadece senin için yaratıldı. Kurye çok gecikti, 4 Mart'ta teslim edildiği söylendi ama sağ salim ulaşıp ulaşmadığını bilmiyoruz. Seninle olduğunu bilmek kalbimi çok mutlu ederdi. İyi ki varsın Demet."

Tek Kelimelik Yanıt Sosyal Medyayı Salladı

Yüz binlerce takipçisi bulunan ve yoğun set programına rağmen hayranlarından gelen mesajları yakından takip eden Demet Özdemir, bu içten paylaşıma kayıtsız kalmadı. Bebeğin ulaşıp ulaşmadığını merak eden hayranına, kısa ama net bir yanıt veren Özdemir, "Odamda :)" diyerek hediyeyi baş köşeye koyduğunu müjdeledi.

Oyuncunun bu mütevazı ve sıcak tavrı, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alarak "örnek davranış" olarak nitelendirildi.