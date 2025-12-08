Demet Özdemir'den Yeni Pozlar: "Havalar Nasıl Olursa Olsun Sizin Havanız Güzel Olsun"

Reyting rekorları kıran Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, hem başarılı oyunculuk performansıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde **'Altın 61 Ödülleri'**nde "Yılın İlham Veren Kadın Oyuncu" ödülünü alan Özdemir, bu kez yeni pozlarıyla dikkat çekti.

Pozlarına Beğeni Yağdı

Güzel oyuncu, peş peşe yayınladığı ve kısa sürede beğeni ile yorum yağmuruna tutulan karelerine, takipçilerine pozitif enerji veren şu notu düştü:

"Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun"

Demet Özdemir’in bu paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.